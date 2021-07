Alcanza Tus Metas Profesionales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este año, con la promesa de volver a la normalidad, sueña de un mejor trabajo, una vida mejor, un futuro mejor. La división de Educación Continua y Desarrollo de la Fuerza Laboral (CEWD, por sus siglas en inglés) en Hostos Community College le ayudaremos a realizar sus sueños a través de la instrucción educativa de calidad y la capacitación laboral en numerosas industrias.

Como parte de The City University of New York, Hostos y CEWD tienen como misión la movilidad socioeconómica ascendente de sus estudiantes y, en particular, de aquellos que históricamente han estado subrepresentados en la educación superior. Cada uno sirve como una puerta de entrada al crecimiento intelectual y un punto de partida para el éxito en las carreras de sus estudiantes y la transferencia a programas de educación superior avanzados. Específicamente, la premiada División de Educación Continua y Desarrollo de la Fuerza Laboral ofrece cursos de desarrollo profesional y programas de capacitación de la fuerza laboral a corto plazo certificados, ya que continúa siendo un agente educativo para el cambio, transformando y mejorando la calidad de vida en las comunidades a las que ha servido durante más de 50 años. Además, CEWD ofrece instrucción de idioma de transición para estudiantes de Inglés Como Segundo Idioma y promueve un ambiente multicultural para todos los estudiantes. El Centro de Aprendizaje para Adultos (ALC, por sus siglas en inglés) en CEWD ofrece las habilidades académicas y servicios de apoyo necesarios para que los estudiantes logren una vida más productiva para ellos y sus familias. Para aquellos que no han completado la escuela secundaria/preparatoria y/o necesitan desarrollar sus habilidades en el idioma inglés, la instrucción en el ALC ofrece a los estudiantes una oportunidad de construir una base académica sólida y les proporciona con las herramientas para fortalecer sus habilidades educativas básicas.

La fluidez en el inglés, junto con un mínimo de un diploma de escuela secundaria/ preparatoria o su equivalencia, son requisitos para inscribirse en nuestros programas de capacitación laboral certificados. A través del ALC, puede adquirir fluidez en el inglés, tanto hablado como escrito, con nuestro Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés). La visión de nuestro Programa ESOL es ofrecer instrucción integral para que los Estudiantes del Idioma Inglés puedan alcanzar sus metas profesionales y realizar su máximo potencial.

Dado que Hostos es un conector de recursos para la comunidad a la que servimos, nuestro Centro de Organizaciones Sin fines de Lucro del Bronx ofrece talleres y capacitaciones a ejecutivos de gerencia buscando mejorar sus habilidades de liderazgo, gestión, desarrollo organizacional y habilidades técnicas. CEWD también agradece la oportunidad de colaborar con organizaciones en varias industrias y desarrollar y dar capacitación personalizada a los empleados.

No importa donde comience su camino educativo, Hostos CEWD estará ahí para guiarlo, ya sea que esté buscando ingresas en una vibrante carrera o buscar un título universitario y un futuro más brillante. Con ese fin, nuestra Oficina de Servicios de Carrera ofrece a los estudiantes dirección de carrera y opciones de empleo. Como proveedor confiable de educación continua y desarrollo de la fuerza laboral, CEWD ha ayudado a miles de estudiantes a realizar sus sueños. Obtenga valiosas credenciales, actualice sus habilidades e incremente su potencial de ingresos. Actualmente ofrecemos cursos en línea que son asequibles y convenientes para su estilo de vida, ya que el objetivo principal para CEWD es proporcionar cursos y programas asequibles y accesibles que se adapten a las necesidades de nuestros estudiantes.

Para obtener más información, comuníquese con

929-335-4801 I nvazquez@hostos.cuny.edu

or 914-586-3632 I mermorales@hostos.cuny.edu

A veinte minutos del centro de la ciudad en metro

560 Exterior Street, Bronx, New York 10451

#2, #4 or #5 to 149th St. & Grand Concourse

Si puede soñarlo, Hostos CEWD puede ayudarle a lograrlo.

Permítanos ayudarlo a conseguir las habilidades para realizar el trabajo.

Hostos CEWD ofrece una amplia gama de cursos y certificaciones que le permitirán cambiar o avanzar en su carrera en industrias de alta demanda, incluyendo Allied Health, Cab, Licencias de Conducir Comercial e Individual, Tecnología Informática, Construcción, Consejería, Artes culinarias, Dental, Fitness y Nutrición, Finanzas y Negocios, Control de Plagas, Bienes Raíces, Oficial de Seguridad, Seguridad del Sitio, Oficios Certificados y Enseñanza.

Obtenga su equivalente de escuela secundaria (HSE) diploma a través de nuestros cursos de preparación para exámenes de HSE, que se ofrecen tanto en inglés como en español. Las investigaciones muestran que un diploma de preparatoria conducirá a un mejor trabajo, mejor salario y, más probablemente, acceso a beneficios laborales. Un diploma también es un pre-requisito para la admisión a la universidad si ese es su objetivo.

Programas de Salud Aliados (Allied Health) y Otras Industrias

Diploma de Equivalencia de Escuela Secundaria/Preparatoria

Ingles Para Hablantes de Otros Idiomas