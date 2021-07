Video: dominicano Juan Soto y japonés Shohei Ohtani dieron un show en el Home Run Derby

La noche del Home Run Derby es una de las más especiales en la temporada de MLB, y en 2021 no fue la excepción. El duelo entre el dominicano Juan Soto y el japonés Shohei Ohtani se robó las miradas de Colorado y todo el mundo del béisbol. Fue el duelo de la noche.

Ocurrió en primera ronda. La expectación por ver a Ohtani, jugador único en un millón, pues así como batea al nivel de los mejores también lanza de la misma manera, se combinó con el joven campeón de la Serie Mundial, Soto.

El oriundo de Santo Domingo mandó a las gradas una pelota que recorrió hasta 520 pies en su ronda inicial, anticipando la epicidad del choque. Terminó con 22 jonrones su turno.

Ohtani tuvo un comienzo más que complicado. Le costó entrar en ritmo, pero despertó a tiempo para conseguir 16 jonrones tras dos minutos, y gracias al bono de un minuto que obtuvo luego de conectar un cuadrangular de más de 470 pies tuvo el tiempo suficiente para empatar a Soto.

En el desempate, tanto Soto como Ohtani conectaron seis jonrones en un turno que duró un minuto. El japonés tuvo la victoria más cerca que nunca cuando empató al dominicano con 15 segundos restantes, pero luego no pudo concretar la tarea. Emoción duplicada.

Soto calculó mucho mejor en la última ronda de desempate, cuyo formato se distinguía del primer desempate, pues esta ronda final constaba solo de tres swings sin tiempo alguno.

El dominicano desapareció las tres pelotas. Definitivamente le encantan los reflectores. Clutch.

Obligó al japonés a repetir su hazaña, pero el japonés erró en su primer swing y quedó eliminado tras una épica batalla que lo dejó exhausto.

A pesar de la derrota, Ohtani dejó su huella al dar seis jonrones de más de 500 pies, la mayor cantidad en un Home Run Derby desde que se comenzó a llevar el registro en 2016.

Though he was eliminated in the 1st Round by Juan Soto, Shohei Ohtani hit six 500-foot home runs, the most in a single Home Run Derby since Statcast began tracking in 2016. pic.twitter.com/uJOW6NwIbf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 13, 2021