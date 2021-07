Harry y Meghan: su entrevista con Oprah Winfrey consigue una nominación a los Premios Emmy

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Es posible que la entrevista explosiva de Oprah Winfrey con Meghan Markle y el príncipe Harry no haya complacido a la Familia Real británica, pero sí atrajo a los votantes del Emmy.

“Oprah with Meghan & Harry: A CBS Primetime Special”, que se transmitió el 7 de marzo del presente año, logró figurar en la lista de los nominados a los premios más codiciados de la industria de la televisión estadounidense en la categoría de Outstanding Hosted Non Fiction Series Or Special (Mejor serie de no ficción conducida o especial).

Y es que la entrevista se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión y seguidos en todo el mundo. Las declaraciones de los Sussex protagonizaron telediarios, portadas de periódicos, e incluso se llegó a retransmitir subtitulada y traducida en diferentes países.

Durante la reunión, la pareja habló con franqueza sobre las dificultades que enfrentaron durante su tiempo como miembros de la realeza, sus vidas en Los Ángeles y la espera de su segundo hijo.

Otras afirmaciones incluyeron que Markle fue “silenciada” por los royals y que los miembros de la familia expresaron “preocupaciones” sobre el color de piel Archie, antes de que naciera.

Cabe mencionar que esto no quiere decir que Meghan y Harry están nominados, la conductora es en realidad quien podría recibir la estatuilla, así como los productores del programa Tara Montgomery, Terry Wood, Brian Piotrowicz, Brad Pavone y Lindsay Flader.

Winfrey compite con ‘My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman’, ‘Stanley Tucci: Searching For Italy’, ‘United Shades of America With W. Kamau Bell’ y ‘Vice’.

Destaca que esta es la décima vez que Oprah, la reina de las entrevistas, consigue una nominación al Emmy.

Los ganadores serán anunciados en la 73° edición de los premios Emmy 2021 el 19 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, los cuales podrás ver por CBS.