La última locura del verano en Nueva York: helado con sabor a macarrones y queso Kraft

¿Un helado con sabor a pasta y queso amarillo? Insólito, pero cierto. La cadena de helados artesanales Van Leeuwen de Brooklyn (NYC) se asoció con Kraft para crear un sabor único: macarrones con queso, disponible al público desde hoy miércoles.

El lanzamiento de la creación cremosa y “cheesy” en edición limitada fue programado a tiempo para el “Día Nacional de los macarrones con queso” que se celebra hoy en EE.UU., detalló Pix11.

La empresa describió el original sabor como una “bola de helado fresca y cremosa que aporta esa sensación reconfortante y nostálgica de un tazón caliente de Kraft Macaroni & Cheese”. Está disponible en las heladerías Van Leeuwen en Nueva York, Jersey, Texas y California, y en las tiendas de comestibles que venden esa marca de postre.

“Comenzamos Van Leeuwen Ice Cream en un camión amarillo en las calles de Nueva York en 2008 con la misión de hacer un buen helado que te haga sentir bien. Hoy en día, las personas pueden dedicar tanto tiempo a lo que es “saludable” que no se detienen a considerar lo que es saludable. En lo que a nosotros respecta, la felicidad es salud”, dice la heladería en su la página oficial.

They told us we had to do something cool for #NationalMacAndCheeseDay. We took it literally. ❄️​#MacIceCream​

7.14.21 ​https://t.co/3XMehqIpXf pic.twitter.com/qN3HM0aQJv

— Kraft Macaroni & Cheese (@kraftmacncheese) July 13, 2021