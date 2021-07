MVP dominicano: Vladimir Guerrero Jr. fue el más valioso en el Juego de las Estrellas y le dedicó el premio a su papá

El MVP del Juego de Estrellas de MLB en 2021 es dominicano. Vladimir Guerrero Jr. dejó su marca en el clásico del béisbol de mitad de temporada y coleccionó una nueva gloria en su joven pero estelar carrera en Grandes Ligas.

Guerrero Jr. lideró el triunfo de la Liga Americana sobre la Liga Nacional (5-2). Terminó la jornada de 3-1, con un jonrón y dos impulsadas. Su cuadrangular fue especial: se convirtió en el jugador más joven en sacarla del parque en un All-Star Game (22 años y 119 días).

Además, su batazo de cuatro esquinas fue único. La pelota recorrió 468 pies, siendo el de mayor extensión desde que se contabiliza en el Juego de Estrellas. Se lo conectó a Corbin Burnes. No habían hombres en base.

Pasando por tercera base celebró su batazo mandando a silenciar el Coors Field de Colorado. Fue el jonrón 200 en la historia del All-Star Game.

WELCOME TO THE #ALLSTARGAME , VLADDY. pic.twitter.com/h3c93bBMn2

La segunda impulsada fue en el quinto inning, cuando por medio de un roletazo impulsó a Teoscar Hernández para así ampliar la ventaja de la Liga Americana.

Su jonrón le permitió conformar con su padre, Vladimir Guerrero, una dupla histórica. Solo en tres oportunidades en la historia, padre e hijo han dado jonrón en el Juego de las Estrellas. Ocurrió con los Bonds y con los Griffey.

Y hoy se unieron los Guerrero. Glorioso.

15 years later, Vladimir Guerrero Jr. homered in the #AllStarGame .

In 2006, Vladimir Guerrero homered in the #AllStarGame .

Como se esperaba. terminó ganando el MVP del All-Star Game, siendo, por supuesto, el más joven en lograrlo. Su noche trasncurrió de hito en hito.

A su padre le dedicó el triunfo y sobretodo el premio de Jugador Más Valioso. “Esto significa bastante. A mi papá solo quiero darle las gracias: esto es por ti“, dijo con evidente emoción a través de sus palabras Vladdy Jr.

El MVP del Juego de las Estrellas es Vladimir Guerrero Jr. Es dominicano. Y es el parte del presente y futuro de MLB.

"It means the world to me and I just want to thank my Dad."

As he became the youngest MVP in MLB All-Star Game history, Vladimir Guerrero Jr. had a special message for his Dad, @VladGuerrero27: pic.twitter.com/pC6vc8CkvY

