¿Quieres Internet a un precio justo? Únete a la iniciativa Broadband Together

Durante los últimos 18 meses, ha quedado cada vez más claro que Internet es un sustento esencial para las familias estadounidenses, ya que nos permite trabajar desde casa, asistir a la escuela, programar citas de telemedicina y solicitar empleos y beneficios. También ha sido la forma en que muchos de nosotros hemos visitado a amigos y familiares, y nos hemos entretenido mientras pasamos mucho más tiempo en casa.

Pero no todos tienen acceso a servicio de Internet confiable y económico. Por eso Consumer Reports, con una coalición de socios entre la que se encuentra Impremedia (empresa editora de este periódico), está emprendiendo un proyecto ambicioso llamado “Broadband Together” para investigar el estado de la banda ancha en los Estados Unidos.

ÚNETE AQUÍ A LA LUCHA POR UN INTERNET JUSTO

“Nuestro país está muy atrasado en el tratamiento de la banda ancha accesible y asequible como una necesidad absoluta”, dice Marta L. Tellado, presidente y directora ejecutiva de Consumer Reports. “Pero hay un gigante durmiente que es el poder del consumidor esperando ser activado. Y planeamos iluminar la realidad de la banda ancha en los Estados Unidos hoy en día, para que todos los estadounidenses puedan tener mejores oportunidades mañana”.

Cuando visites el nuevo sitio web Broadband Together, primero te inscribirás para una cuenta de Consumer Reports gratuita (aunque no seas miembro). Luego tomarás una prueba de velocidad de tu Internet, y serás guiado para compartir tu factura de Internet y responder algunas preguntas sobre tu servicio de banda ancha. Nuestro objetivo es que participen decenas de miles de consumidores.

La coalición “Broadband Together” toma la privacidad muy en serio y trabaja activamente para asegurar tu información personal. Cuando subas tu factura, los archivos serán encriptados para ayudar a garantizar que la información esté protegida y segura. Además, el análisis de CR solo registrará datos relevantes como el precio, el paquete, la velocidad y las tarifas ocultas para una mayor investigación. Eliminaremos las facturas cuando ya no sean necesarias.

Los hallazgos de la iniciativa “Broadband Together” ayudarán a CR en su esfuerzo por presionar a los proveedores de servicios de Internet y a los funcionarios gubernamentales para que brinden un mayor acceso a servicios de Internet justos, asequibles y confiables, según Jonathan Schwantes, asesor principal de políticas de Consumer Reports.

“Para crear un mejor mercado, necesitamos saber la verdad sobre los precios y cargos de Internet”, dice él. “Los consumidores a veces gastan más dinero por menos servicio, gracias a la fijación de precios confusos y la falta de competencia, y mucha gente simplemente no puede acceder al Internet por que no hay servicio donde viven, o no pueden pagarlo”.

Una encuesta de Consumer Reports representativa a nivel nacional de 2,565 adultos en los Estados Unidos muestra que mientras la mayoría de los estadounidenses tienen acceso a Internet por servicios de cable o conexión de fibra, el 20% depende de tecnologías menos confiables y más lentas, principalmente de planes celulares o servicio DSL. Y el 3% no tiene acceso a Internet.

Los estadounidenses también tienen pocas opciones a la hora de elegir un proveedor de Internet. El 26% de los que tienen una conexión a Internet por cable en sus hogares no tienen ninguna opción: solo hay un proveedor disponible para ellos. Un 32% adicional solo tiene dos opciones.

El costo también sigue siendo un obstáculo común para muchos hogares estadounidenses. La encuesta de CR muestra que casi un tercio de las personas que no tienen Internet por cable en sus hogares mencionan el costo como una razón. Entre las personas que tienen Internet por cable, el 24% encuentra algo o muy difícil hacer frente a las facturas mensuales.

Consumer Reports está trabajando en la iniciativa “Broadband Together” con una coalición diversa de más de 40 organizaciones asociadas de todo el país. Este proyecto está financiado en parte por Craig Newmark Philanthropies y la Ford Foundation.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.