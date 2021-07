Red Bull BC One 2021 anuncia el calendario de competiciones en EE. UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Red Bull BC One es una competición que se destaca por ser el único de los principales campeonatos internacionales de breakdance que incluye B-Boys y B-Girls quienes se reúnen para competir en batallas uno contra uno.

Cada año, miles luchan por la oportunidad de representar en la final mundial, pero solo uno será coronado campeón.

La alineación de EE. UU. para su temporada 2021 ha sido revelada

Red Bull BC One ha anunciado su calendario de competición 2021 de Estados Unidos.

El circuito BC One verá paradas de clasificación en la ciudad de Nueva York, Boston, Los Ángeles y Houston antes de una Final Nacional en Orlando.

Cypher Nueva York es la primera oportunidad para los competidores que quieren ganar entre los mejores rompedores en una prueba de habilidad, creatividad y fluidez.

La decisión de iniciar la temporada en la ciudad de Nueva York fue intencionada, ya que la Gran Manzana es el lugar de nacimiento de este baile urbano.

El B-Boy y la B-Girl que gane el E-Battle en cada una de las cuatro ciudades tendrá todos los gastos pagados para viajar a la final en Orlando y la oportunidad para luchar por conseguir un puesto en la competición mundial. Es decir, 4 chicos y 4 chicas lograrán obtener este pase.

Vea el calendario completo del concurso Red Bull BC One US



24 de julio – Nueva York, NY – 350 Grand Street

31 de julio – Los Ángeles, CA – Avalon Hollywood

7 de agosto – Boston, MA – Big Night Live

13-14 de agosto – Houston, TX – Warehouse Live

20-22 de agosto – Orlando, FL – Ace Cafe

New York , LA, Boston y Houston City Cyphers estarán disponibles para ver a través de VOD en los canales Red Bull BC One de YouTube, Facebook y Red Bull TV 24 horas después del evento. Sintonice la final nacional de Red Bull BC One mientras se transmiten en vivo desde Orlando.

La Final Mundial del Red Bull BC One 2021 se celebrará en Polonia

Los ganadores de este año se unirán al Red Bull BC One Last Chance Cypher en Gdansk, Polonia, donde podrán competir por un puesto en la alineación de la Red Bull BC One World Final el próximo 5 y 6 de noviembre, ya que el evento se disputará a lo largo de dos días.

Los mejores breakers del mundo representarán a sus respectivos países en una competición individual para B-Boys y B-Girls. Los ganadores se convertirán en campeones del mundo del Red Bull BC One 2021 y se llevarán a casa el preciado cinturón del campeonato.

El año pasado, la edición 2020 de la Final Mundial del Red Bull BC One se tuvo que celebrar en circunstancias muy especiales. Debido a la pandemia global, los cypher clasificatorios que por lo general se realizan en más de 30 países fueron cancelados. La final mundial que se disputó en Salzburgo, Austria, también fue especial porque no hubo público y se transmitió en streaming a los fans de todo el planeta.