Richard Sherman, estrella de la NFL, amenazó con suicidarse antes de ser arrestado

Richard Sherman, estrella de la NFL, fue arrestado por la policía en Seattle el pasado miércoles. Durante la madrugada, una situación peligrosa fue creada por el jugador, que se emborrachó y amenazó con suicidarse mientras se confrontó con sus familiares.

Más detalles fueron recopilados gracias al reporte publicado por ESPN, que obtuvo los audios de la llamada que Ashley Moss, esposa de Sheman, realizó al 911 mientras ocurría el incidente.

Sherman fue descrito como “borracho y beligrante” en el momento. Aparentemente peleó con su sobrino y le envió mensajes a otras personas diciéndoles que se “iba a colgar”. En la llamada se pudo escuchar a su esposa diciéndole que no saliera de la casa.

Audio of Richard Sherman's wife calling 911: She says Richard is drunk & was threatening to kill/hang himself. He was also aggressive & physical.

Later in the call she said Sherman drank 2 bottles – one Vodka and one Hennessy.

