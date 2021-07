Arrestan a pandillero repartidor DoorDash que ensució comida mexicana Chipotle pedida por un policía de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

NYPD identificó y detuvo a Lance Layne, miembro conocido de la pandilla Bloods, como sospechoso de haber contaminado una orden de comida mexicana de la cadena Chipotle destinada a un policía NYPD en Brooklyn.

NYPD buscaba al osado repartidor de la aplicación DoorDash que supuestamente grabó un insólito video de sí mismo y lo publicó en Facebook mientras metía sus manos en la orden de comida, colocando además una nota escrita a mano confesando que estaba dañando el pedido en “venganza”.

Layne (30) fue acusado de intento de asalto a un oficial de policía, manipulación de productos de consumo y manipulación criminal. Mientras lo sacaban esposado anoche de la Comisaría 61 en Brooklyn -la misma desde donde se hizo el pedido de comida mexicana- los periodistas le preguntaron si “había puesto algo en la comida”. “Definitivamente no lo hice. Fue una broma”, respondió, citado por New York Post. “No tienen ninguna nota, no hay nada”.

NYPD dijo que Layne posee un extenso historial criminal, es miembro conocido de la pandilla Bloods y estaba en libertad condicional por asalto agravado a un policía o agente del orden público, después de ser liberado de prisión en noviembre de 2019.

“Hope that d-k taste good bitch!” (“¡Espero que esa d-k te sepa bien, perra!”), se lea en la nota pequeña colocada entre queso rallado y lechuga, en lo que parece ser un tazón de burrito, según el breve videoclip, publicado en Facebook el lunes por un usuario anónimo con el identificador “So Certified”. “Soñé con momentos como éste”, continuó. “Dios, has sido tan bueno conmigo como si no supiera cómo pagarte”.

El video también muestra una captura de pantalla de la aplicación DoorDash con instrucciones para entregar el pedido en la Comisaría 61 en Coney Island Avenue, Sheepshead Bay.

Tras divulgarse el video, fuentes de NYPD dijeron el miércoles que no estaba claro si el policía al que estaba destinada la orden probó la comida antes de darse cuenta de que había sido manipulada.

Una portavoz de DoorDash dijo, sin identificarlo, que el conductor había sido expulsado del servicio. “Este comportamiento es absolutamente inaceptable y no tiene cabida en nuestra comunidad. Nos tomamos muy en serio la confianza y el respeto de los comerciantes, clientes y repartidores. Hemos desactivado al repartidor y nos hemos comunicado con el cliente involucrado”.

Laurie Schalow, directora de asuntos corporativos de la cadena de comida rápida mexicana Chipotle, agregó en un comunicado que “las acciones mostradas por este conductor de entrega externo son imperdonables y nos hemos asegurado de que nuestro socio de entrega haya desactivado la cuenta de esa persona”.