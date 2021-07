Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval, enfrenta el bullying que recibe y lo hace con elegancia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bárbara Camila es hija de Carolina Sandoval, periodista, conductora de televisión e influencer de gran impacto en redes como Instagram y TikTok. Gracias al alcance de “La Venenosa” y por cómo su familia también participa en el mundo de las redes, Bárbara es conocida en el mundo del entretenimiento. Lamentablemente esto le ha valido ser víctima de críticas y palabras disonantes de los “haters” o “lombrices digitales”, como les dice Carolina. El “bullying” hacía los hijos de los famosos no discrimina ni considera edades, géneros, etc. Al contrario, cualquier excusa o dato les vale.

Pero Bárbara ha demostrado que pese a tener 17 años de edad es una joven no sólo educada sino con mucho valor. Y es que de frente y con mucha dignidad y respeto desveló el bullying al que está siendo sometida, destacando que tiene la famosa “piel de cocodrilo” que se dice deben poseer los famosos para tolerar todo lo que se dice de ellos. Pero también afirma, que aún cuando es una mujer muy segura de sí misma, hay algunas cosas que sí le afectan. Esta humana y humilde declaración no la vuelve una víctima, al contrario, muchos jóvenes de su edad, menores e incluso mayores la consideran un buen ejemplo, por llamar la cosas por su nombre y no acobardarse a la hora de exponer lo que le sucede sin acobardarse.

A través de un live por Instagram brindó las siguientes declaraciones: “Yo tengo 17 y yo soy una persona segura, pero esto todavía me afecta”. La joven que pronto se mudará de estado y ciudad para ir a la universidad destacó todo lo malo que de momento le están diciendo en redes sociales, y al parecer todo esto tiene que ver con su cambio de look. Y es que la futura otorrino de “Las Sandoval” se cortó su larga cabellera, para lucir ahora un look más fresco, dejando su cabello a la altura del cuello, levemente debajo de sus orejas. Se ve sencillamente espectacular, más no todos comparten esta opinión.

Según expuso Bárbara Camila le han llegado a decir: “Pelo feo”. Pero además destacó que aún cuando a sus seguidores no les guste su estilo o las decisiones que tome en torno a su apariencia física, eso no les da el derecho de atacarla sin contemplaciones. Ha pedido de manera educada que el respeto sea la clave de la interacción humana. “Yo quiero respeto. No hay que transmitir mensajes feos… ¿porqué hay que seguir mandando esa energía negativa, esa energía que duele?”, cuestionó Bárbara.

Destacó que debido a que conoce y reconoce cómo son los haters ella tiende a ser reservada sobre su vida en las redes sociales. Por esta razón algunas de sus publicaciones y cuentas son privadas. También afirmó que ella no está buscando la aprovación de quienes la siguen, sobre todo cuando se trata de las decisiones que toma en cuanto a su apariencia. Que si ella muestra algunas cosas que hace o los resultados de sus idas al salón de belleza, no son con el afán de obtener aprovación, sólo lo hace para compartir con sus seguidores, puesto que sabe que muchos de éstos realmente la quieren y le desean lo mejor. Ya que también dice no todos los mensajes que recibe son malos.

Durante el live hubo quien comentó que la exposición a la que la sometía su mamá, Carolina Sandoval, era el meollo del asunto. Pero Bárbara dijo: “No”. Explicó que cuando ella sale en los videos de su mamá o en las redes sociales de ésta lo hace porque así ella lo desea, no porque su mamá la obligara. Aseveró que tanto ella como “La Venenosa” tienen diferentes formas de comunicar, que ella no está obligada a ser como su progenitora, ni ésta la obliga serlo.

Aquí el live de Bárbara Camila, quien cuenta con más de un millón de “followers” en Instagram:

