‘Nightmare Alley’ de Guillermo del Toro recibe clasificación “R” por “contenido violento y sexual”

‘Nightmare Alley’, el próximo thriller psicológico del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, protagonizada por Bradley Cooper y Cate Blanchett, no tendrá elementos sobrenaturales, pero será una historia oscura.

Esto proviene de la Motion Picture Association of America quien ha otorgado la clasificación “R” al filme, es decir, solamente la podrán ver personas de 18 años en adelante debido a que contiene violencia fuerte y sangrienta, algún contenido de carácter sexual, desnudez y lenguaje altisonante.

La calificación R no es muy sorprendente, considerando el hecho de que las dos últimas películas de Del Toro, ‘Crimson Peak’ y ‘The Shape of Water’, recibieron la misma calificación.

Del Toro romperá con su tradición de mostrar los monstruos que ha abrazado con tanto cariño para enfocarse en monstruos reales como lo son la avaricia y la traición, ya que el libro en el que se basó para crear el guion de la cinta trata sobre un estafador que llega hasta un carnaval, es ahí en donde se encuentra con una “mentalista” igual de ambiciosa que él y después de hacer alianza comienza a engañar a cientos de personas.

The film stars Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman and David Strathairn. pic.twitter.com/YaGot2liB1

