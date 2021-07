Presidente de Cuba acusa a Mia Khalifa de trabajar con el gobierno de EE.UU. para provocar un levantamiento

A medida que se intensifican las protestas en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a la exestrella de cine para adultos, Mia Khalifa, de coludirse con el gobierno de Estados Unidos para alentar protestas en la nación contra el régimen comunista.

Resulta que hace unos días Mia se expresó a través de sus redes sociales sobre la crisis que está viviendo la isla y no dudó en arremeter en contra de Díaz-Canel en un video donde incluso lo insulta en español por su mal manejo de la situación.

Ahora, durante una aparición televisiva que hizo el líder cubano sugirió que el gobierno de los Estados Unidos está utilizando a Mia para llevar a cabo disturbios civiles en su país y le atribuyó el mérito de alimentar a la gente en las calles que gritan por la libertad.

“Acudieron a todos los youtubers e influencers, incluyendo a una determinada artista con determinadas características”, dijo Díaz-Canel haciendo referencia a Khalifa.

Canel agregó que la exactriz fue manipulada por discursos opositores:

“Empezó apoyando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que soy un tirano”.

🚨VIDEO🚨 I thought this was a joke when I heard of it, but Cuba's dictator did, in fact, go on national television this morning and accused @MiaKhalifa of working with the American government to fuel yesterday's protests against the regime. Lmfaooo!!!#SOSCuba🇨🇺 #PatriaYVida pic.twitter.com/s5QgzXJazx — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 12, 2021

Al respecto, Mia tomó represalias por las acusaciones de Miguel y volvió a lanzarse contra él alegando que ningún gobierno le pagó, además, dijo que elige crear conciencia sobre su ‘inhumanidad’ hacia sus ciudadanos en su propio tiempo y sin costo alguno.

“Oy, singao … Ningún gobierno me paga para difundir la conciencia de su inhumanidad hacia su gente. Lo hago gratis y en mi propio tiempo. #No patrocinado”, manifestó en Twitter.

Oy, singao… I’m not being paid by any government to spread awareness of your inhumanity towards your people. I do it for free and on my own time. @DiazCanelB #notsponsored — Mia K. (@miakhalifa) July 12, 2021

Las protestas contra el gobierno en La Habana, Cuba, han estado en curso durante los últimos días y se han convertido en una de las mayores manifestaciones en años. Según los informes, las protestas estallaron debido al mal manejo de la pandemia de Covid-19 y la profunda crisis económica, por lo que muchos exigen la abolición del régimen comunista.