Video: madre valiente evitó que le robaran a su niño en Queens, Nueva York

NYPD publicó un dramático video sobre el intento de robo de un niño anoche en una calle de Queens.

El robo del niño de 5 años sólo pudo ser evitado gracias a la rápida acción de su madre y otros dos menores que la acompañaban, quienes rodearon el vehículo del secuestrador y sacaron a la víctima por la ventana del pasajero.

Sucedió de manera trepidante alrededor de las 8 p.m. en Richmond Hill, cerca de la esquina de las avenidas Myrtle y Hillside, dijo un portavoz de la policía de Nueva York. El video captó a un hombre saliendo de un vehículo rojo, mientras el niño de 5 años se adelantaba por la acera, donde caminaba con su madre y dos menores más.

Rápidamente el sospechoso se lanzó, cargó al niño, lo metió en su auto y se disponía a arrancar, pero en paralelo la madre y los otros menores reaccionaron para recuperar a la víctima. Las autoridades dijeron que el niño no resultó herido durante el intento de secuestro.

La policía de Nueva York describió al sospechoso que están buscando como un hombre tatuado en el brazo derecho. También había un pasajero adulto en el vehículo que vestía una camiseta naranja y pantalones oscuros. Se desconoce si el secuestrador buscaba a este niño en particular o si fue seleccionado al azar.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

