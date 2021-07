Por detener a dos hombres que robaban cerveza, un empleado hispano de Rite Aid fue baleado de muerte

Mientras la comunidad hispana de Los Ángeles llora el asesinato de un empleado de Rite Aid que fue baleado dentro de una sucursal de la cadena de farmacias, la Policía divulgó este sábado las primeras imágenes de dos sospechosos y reveló que el incidente se debió a dos cartones de cerveza.

Miguel Peñaloza, de 36 años, murió la noche del jueves dentro de la farmacia Rite Aid del barrio angelino de Glassell Park al confrontar a dos individuos que se iban de la tienda sin pagar. La Policía dijo que durante la discusión uno de los ladrones sacó una pistola y le disparó alrededor de las 8:50 pm.

Los ladrones luego huyeron -con los cartones de cerveza en mano- sin que la Policía pudiera encontrarlos tras llegar al lugar.

El LAPD dijo que ambos sospechosos son hombres de entre 18 y 20 años, y que el autor del fatal disparo vestía una sudadera gris y shorts negros, con una estatura de alrededor de 5-6 pies y 200 libras.

Miguel Peñaloza fue recordado por sus compañeros de trabajo como un hombre de gran profesionalismo y compañerismo durante una vigilia realizada el viernes.

Man who was shot at Rite Aid store in Glassell Park was store employee who was killed while confronting a shoplifter; suspects remain on the loose https://t.co/KdsGA9folp

