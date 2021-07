“Vampiro” de Kenia chupó la sangre de varios niños a los que mató después

Un joven en Kenia confesó haber asesinado a 10 menores, algunos a los que les chupó la sangre como vampiro.

Las autoridades han descrito a Masten Milimo Wanjala, de 20 años, como un “vampiro sediento de sangre”.

Milimo Wanjala fue arrestado este miércoles en relación con los asesinatos de dos menores cuyos cuerpos fueron hallados en una zona boscosa de la capital, Nairobi.

La Dirección de Investigaciones Criminales informó que el detenido admitió haber cometido asesinatos a sangre fría de al menos 10 adolescentes jóvenes.

“En una angustiante relato paso a paso, el asesino contó los desgarradores detalles de cómo sedujo a las víctimas a sus garras exprimiendo la vida de los niños inocentes”, indicó la entidad en su cuenta oficial de Twitter este miércoles.

Masten Milimo Wanjala, the bloodthirsty vampire arrested earlier today is responsible for at least ten cold-blooded murders of innocent children, as our detectives have finally established. Wanjala single handedly pic.twitter.com/rYUlETa1cu

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) July 14, 2021