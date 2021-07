Video: Gui Khury, niño de 12 años que rompió record de Tony Hawk y se colgó la de oro en los X Games 2021

La atención la tenía Tony Hawk por salir del retiro y volver a competir con 53 años de edad, y lo que se encontró fue a un niño brasileño de 12 años que hizo historia. Gui Khury se convirtió en el primer patinador en aterrizar un 1080 en una rampa vertical y con ese truco se convirtió en el ganador de la medalla de oro de los X Games 2021.

Haws había logrado un 900 hace 22 años durante su aparición en los X Games de 1999, y ahora hizo su aparición sorpresa en el Vert Best Trick, los X Games en California 2021. Presenció como un niño superó su marca y fue el primero en buscarlo para felicitarlo.

Gui Khury 🇧🇷 wins gold in Pacifico Skateboard Vert Best Trick at #XGames 2021! pic.twitter.com/B0N6eqb1e8

Ya en 2020 Gui Khury había dado de qué hablar con su talento y la leyenda Haws lo reconoció como uno de los patinadores del futuro. No está demás recalcar que Khury tiene a Hawk como su máxima referencia.

53-year-old @tonyhawk, skating at #XGames for the first time since 2003.

The parallels between Hawk and Gui Khury: 22 years ago at X Games SF 1999, Hawk became the first to land a 900 on a vert ramp. Hawk did this 9 years before Khury was born (December 18, 2008). pic.twitter.com/NrZs5vzF80

— X Games (@XGames) July 17, 2021