Caro Sandoval a un año fuera de ‘Suelta la Sopa’ dice que tiene una: “Vida libre, sin tóxicos alrededor”

A un año de su salida de ‘Suelta La Sopa’, Carolina Sandoval asegura que tiene una “vida libre, sin tóxicos alrededor de mí”. Así lo dijo en el espacio de ‘El Almuerzo con Caro’, que hoy lo cambió por ‘Vístete con Caro, Sin Pelos en la lengua’.

¿Por qué decidió tomar el espacio para este ‘comienzo de festejo de aniversario’? Aunque no lo dijo con nombre y apellido, era un mensaje para quienes la estarían llamado para que hable de la supuesta salida de Vanessa Claudio de ‘Suelta La Sopa’.

Recordemos que el viernes pasado, Javier Ceriani, en ‘Chisme No Like’, el show de Youtube que comparte con Elisa Beristain, aseguró que la periodista y actriz puertorriqueña abandonaba el programa de farándula de las tardes de Telemundo molesta, y que se iba a Turquía a trabajar en una telenovela.

Aunque no ha sido confirmado ni por el show, ni por la propia Vanessa Claudia, al parecer varios medios se habrían comunicado con Sandoval para que hablara del tema.

“Sin pelos en la lengua para la gente que espera que esto ocurra… Esta semana estoy de happy aniversary de vida libre, sin tóxicos alrededor de mí, y todo en la vida hay que celebrarlo porque estamos vivos… No pierdan un solo minuto de su vida con algo que les robe la respiración”, comenzó diciendo Carolina, y asegurando que si la llaman que sea para que habla de sus cosas y no de las de los demás.

“Durante un año han estado escribiendo de mí, han estado hablando de mí cuanta cosa se le ha ocurrido inventar. Además de que me resbale todo lo que dicen de mí, y a veces los ignore, no indica que los vaya a ignorar siempre. Les voy a decir esto para que les quede claro y no lo voy a repetir, si van a hablar algo que sea de mí, yo hablo de mí, de mis libros, de todo el maravilloso, diferente y retador año desde julio 2020″, siguió diciendo.

“Yo le agradezco a Dios que todo este año a mí lo único que me ha llovido, aparte del amor de mi familia, son las oportunidades, cosas que no hubiesen podido ocurrir… Las cosas han quedado en el pasado, dejen quieto a quien está quieto…”, aseguró Carolina mientras se vestía y maquillaba.

Y lo que siguió pareció ser un mensaje para su colega, Vanessa Claudio, por la que tanto la estarían llamando, aunque en realidad no nombró a nadie. Dijo lo siguiente:

“Si tu cuando trabajas no estás con la gente que quieres tienes que largarte, buscar la forma, que te boten, que renuncies, lo que te de la gana, pero nunca te quedes en la vida con esa vaina que te da ganas de vomitar, con esa ganas y ese fastidio que no te quieres levantar para ir al trabajo… Siempre va a haber gente que te quiere pisar. A mí me encanta Ximena Duque, me fascina Rashel Díaz, María Celeste, y les hablo de gente que decidió, bien sea por voluntad de otros o de ellas, emprender un nuevo camino y las tres están felices… En lugar de estar pendiente de lo que pica el pollo pónganse a hacer cosas productivas…

A mí no me van a empezar a llamar para hablar de la vida de nadie, yo no soy chismosa, ni trabajo ya en un programa de chismes, yo publico hasta cuando orino, me baño, todo de mis hijas, pero me preguntan por mí, no de otros… Cuando quiero hablar de otro me voy para ‘Sin Rollos’ en ‘Despierta América’“…

Este es un resumen de los que dijo en casi 25 minutos, donde hizo un recuento de todo lo bien que le ha ido en este primer año lejos de la tele convencional, y sobre todo, del escándalo que se desató el día que hizo un InstaLive para contarle a sus seguidores que si no la veían ese día en ‘Suelta La Sopa’ era porque no la dejaban salir al aire desde la casa, y le exigían, a minutos de que comenzara el show, que se presentara en el estudio en medio de la pandemia.

MIRA AQUÍ EL ‘SIN PELOS’ COMPLETO DE CAROLINA SANDOVAL: