Urgen a afectados del 9/11 en Nueva York a que se registren pronto al Fondo de Compensación de Víctimas

El próximo mes de septiembre se cumplen 20 años de los ataques terroristas del 9/11 contra las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, que cobraron la vida de casi 3,000 personas de manera directa, y dejaron otras miles de víctimas enfermas, entre socorristas, ayudantes, limpiadores de escombros y residentes de la Zona Cero, quienes desarrollaron graves condiciones de salud, como enfermedades respiratorias y cáncer.

Y aunque el Gobierno Federal creó el llamado Fondo de Compensación de Víctimas del 9/11 (VCF), hace ya 10 años, que bajo la llamada Ley Zadroga destinó miles de millones de dólares para ayudar a las personas que se enfermaron, se estima que en la Gran Manzana todavía hay potenciales beneficiarios que no han buscado ni recibido compensación.

Y aunque en el 2019 la Administración Trump extendió la posibilidad de que las víctimas y familiares de aquellas personas que han fallecido, resultado de daños a su salud causados por su exposición al 9/11 puedan obtener ayuda hasta el año 2090, en tres semanas vence un plazo importante para asegurar que algunas personas afectadas puedan solicitar beneficios futuros.

Bajo la Ley Zadroga, se advierte que si un potencial beneficiario fue certificado por el Programa de Salud del WTC por una condición de salud relacionada con el 9/11, antes del 29 de julio de 2019, debe registrar su reclamo ante el Fondo de Compensación de Víctimas (VCF) antes del 29 de este mes.

“Esta fecha límite, que es de dos años a partir de la fecha de promulgación de la Ley de Autorización Permanente del VCF, brinda una oportunidad para las personas potencialmente elegibles que no sabían que existía el Fondo de Compensación o que estaba abierto para ellos”, aseguró la Ciudad de Nueva York.

Este plazo también es para aquellas personas que no sabían que su condición estaba relacionada con la exposición al 9/11, o no se dieron cuenta de que eran elegibles para presentar un reclamo o que el VCF estaría vigente más allá de la fecha de finalización de 2020 anterior.

Aunque el manejo de los fondos de ayuda es un asunto federal, líderes neoyorquinos se sumaron al llamado para que todos aquellos que califican para una eventual compensación, o que hayan perdido familiares antes del 29 de julio del 2019, producto de los daños ocasionados en su salud por el 9/11, lo hagan.

“El llamado que hacemos es que cada persona nuestra que califica para este fondo, lo haga y la Ciudad debe ayudar a seguir informando sobre este fondo, como lo ha hecho, ya que sabemos que las consecuencias para aquellos que trabajaron en labores de limpieza en las Torres Gemelas y quienes estuvieron cerca, las vamos a ver a largo plazo”, comentó el concejal latino Ydanis Rodríguez.

“Esperamos que la Ciudad siga trabajando en informar más sobre esto y garantice que cada persona nuestra

de la ciudad de Nueva York que haya estado expuesta a problemas de salud por el 9/11 esté protegida, sin importar su estatus migratorio, pues como una ciudad santuario y con un líder a nivel nacional como el presidente que tenemos, quien está comprometido en proteger a los inmigrantes, es nuestra obligación generar esa confianza para que todos se registren a tiempo”, agregó el político.

La asambleísta Catalina Cruz también extendió su voz para pedir que quienes hayan sido víctima de los problemas de salud generados tras el 9/11, no dejen pasar el plazo del 29 de julio y se inscriban, y criticó la falta de diligencia del gobierno federal para proteger a todos los potenciales beneficiarios.

“El hecho de que han pasado casi 20 años de esa tragedia y casi 10 años desde que se habilitaron esos fondos y todavía tengamos rescatistas y personas que limpiaron que todavía no se han inscrito al fondo de compensación, teniendo todo el derecho de hacerlo, deja mucho que desear”, dijo la política de Queens. “Es triste y vergonzoso que tengamos todavía personas que dieron su vida y su salud por limpiar los estragos que dejó el 9/11 y que nos ayudaron a rehacer nuestra Ciudad que han sido dejadas a un lado, por lo que urge un esfuerzo de todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal para que quienes no se han inscrito entiendan que pueden hacerlo, sin importar su estatus migratorio, porque esos fondos están ahí para ellos”.

El concejal Mark Levine, presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal de Nueva York, hizo un llamado a que Washington, Albany y la Ciudad se unan en buscar la manera más efectiva de advertir e informar en español, especialmente a personas vulnerables y de comunidades de bajos recursos que corrieron a auxiliar tras la tragedia del 9/11 y que enfermaron, que hay compensación disponible.

“Lo que hemos visto es que la gente de clase media y pudiente se ha enterado mas de estas ayudas, y por ello se han inscrito a tiempo, pero no vemos lo vismo con personas más pobres, y los beneficios son muy amplios y le convienen a todo el mundo que se vio afectado, por eso urge que todos los que sean elegible se inscriban a tiempo”, dijo el líder de Manhattan.

“Pero mi gran preocupación es que las familias que no sepan inglés, que no tengan documentación migratoria, que no saben del programa o que tienen miedo, no se inscriban a tiempo, y por ello la Ciudad, el gobierno federal y el estatal deberían hacer más propaganda en español, poner más anuncios en la prensa latina sobre esto, explicando que no importa el estatus migratorio ni el idioma para ser elegibles, pues tienen que inscribirse antes de la fecha límite y es urgente hacerlo”, agregó el concejal.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien en cada plenaria menciona a las nuevas víctimas neoyorquinas que pierden la vida debido a enfermedades relacionadas con el 9/11, urgió a que quienes califiquen no pasen por alto el plazo del 29 de julio.

“Esta es una fecha límite importante y queremos asegurarnos de que todas las personas elegibles se registren en este fondo. Todos los que tienen derecho merecen estos beneficios ”, dijo Johnson.

Sobre el proceso de solicitar ayuda, el Fondo de Compensación de Víctimas del 9/11 advierte que registrarse no es lo mismo que presentar un reclamo, pero es el inicio del camino que da la llave para pasos futuros.

“La inscripción es el primer paso en el proceso de presentación de reclamos y simplemente preserva su derecho a presentar un reclamo en el futuro. No renuncia a ningún derecho legal cuando se registra, y registrarse no le obliga a presentar una reclamación”, advierte el Gobierno federal.

“El registro sirve para alertar al VCF de que puede ser un reclamante potencial y cumple con el requisito legal de puntualidad establecido en la ley. Si presenta un reclamo, debe haberse registrado en el VCF antes de la Fecha límite de registro correspondiente para ser elegible para la compensación. Por esta razón, animamos a todos a que se registren, incluso si no están enfermos o certificados por el Programa de Salud del WTC. De esta manera, no tiene que preocuparse por registrarse en caso de que se enferme en el futuro”, agregaron.

¿Dónde obtener más información sobre el programa?

La Ciudad de Nueva York ofrece una explicación sobre el Fondo de Compensación a las Víctimas del 9/11 en este link: https://www1.nyc.gov/site/911health/enrollees/9-11-health-and-compensation-act-faq.page

¿Dónde aplicar para el Programa de Salud del WTC?

Para aplicar y eventualmente ser certificado por el Programa de Salud del World Trade Center (WTC) por una condición de salud física relacionada con el 11 de septiembre, puede usar este link:

https://www.cdc.gov/wtc/eligiblegroups.html

¿Cómo llenar la aplicación de registro ante el Fondo de Compesación de Víctimas (VCF)?