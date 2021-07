Ashton Kutcher iba a volar al espacio, pero devolvió su boleto y revela la razón

Viajar al espacio ya no está fuera del alcance de las personas que no son astronautas y Ashton Kutcher planeaba ser una de las primeras personas en viajar en la nave espacial privada de Virgin Galactic, pero devolvió su boleto por una poderosa razón.

Kutcher adquirió su boleto hace diez años por una cifra cercana a los $200,000 dólares. Sin embargo, y pese a tener muchas ganas de realizar ese viaje, decidió desistir debido a que fue persuadido por su esposa, la actriz Mila Kunis, de que no se arriesgara.

En una entrevista reciente con el sitio web Cheddar News, el actor reveló que había estado a punto de unirse a un vuelo con la compañía de viajes espaciales del multimillonario Richard Branson, hasta que su otra mitad le hizo reevaluar el riesgo.

A pesar de haber sido convencido por su esposa para no realizar el viaje, el actor no abandonó por completo sus planes para conocer el espacio y añadió emocionado:

Actor and investor @aplusk says he was supposed to be on the next Virgin Galactic flight, but sold his ticket to space. 🚀 Don't miss the full interview on Cheddar at 3:20 p.m. ET. https://t.co/fi07qhm3FE pic.twitter.com/HVMei8mnrZ

— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 14, 2021