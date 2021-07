Mujer captada en video rompiendo con martillo estatuas históricas de vírgenes en iglesia de Queens

NYPD está tras la pista de una mujer captada en video destruyendo con un martillo dos estatuas de vírgenes afuera de una iglesia católica en Queens (NYC) y arrojándolas a la calle en un acto de vandalismo “desgarrador”, dijo el pastor del templo.

La Unidad de Crímenes de Odio de NYPD y la Comisaría 112 están investigando el ataque cometido afuera de la iglesia “Our Lady of Mercy” en Forest Hills, donde la sospechosa saltó una barrera corta y comenzó a sacudir las estatuas de casi 85 años de antigüedad hasta derrumbarlas de sus pedestales.

El video muestra a la mujer arrojando a la acera las figuras -una de la Santísima Madre y otra de Santa Teresa– y luego a Kessel Street. Se le ve golpeando enfurecida las estatuas con su martillo, pisándolas y escupiéndolas.

Huyó de la escena después del incidente de las 3 a.m. del sábado. La misma mujer había atacado ambas estatuas tres días antes, el miércoles, pero esa vez no sufrieron daños, según la Diócesis de Brooklyn. Las figuras habían estado frente a la iglesia desde su construcción en 1937, dijo el padre Frank Schwarz al New York Post.

“Es desgarrador, pero lamentablemente se está volviendo cada vez más común en estos días”, agregó. “Rezo para que esta reciente serie de ataques contra las iglesias católicas y todos los lugares de culto termine, y la tolerancia religiosa se convierta en una parte más de nuestra sociedad”.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for CRIMINAL MISCHIEF: On 7/17 at 3:30 AM, the suspect approached 70-01 Kissel St & removed two statues. The individual then proceeded to damage the statues, repeatedly slamming them to the ground causing them to break. Have any info? Contact @NYPDTips at ☎️#800577TIPS. pic.twitter.com/IEKIoIp0nR

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 18, 2021