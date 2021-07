Ximena Duque le dijo a su público a cuánto ascienden sus millonarios ingresos sin hacer telenovelas 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¡Tres millones de dólares! Ximena Duque reveló cuánto dinero ha ganado ahora que ya no forma parte del mundo de las telenovelas. Y es que la última producción en la que participó fue “La Fan”, una telenovela de Telemundo protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa. A través de sus historias de Instagram la colombiana dijo: “En casi dos años he generado en ganancias casi $3 millones de dólares”, según declaraciones que rescató la revista People en Español.

Se sabe que después de que Ximena Duque renunciara a su carrera como actriz, emprendió una nueva vida laboral desde el emprendedurismo. La colombiana parece tener sus ingresos diversificados, porque además de lo que hace junto a su esposo Jay Adkins, está también lo que ella misma ingresa a través de cualquier contrato que pueda ganar como influencer a través de las redes sociales. Ya que la antigua estrella de Telemundo goza 4,1 millones de seguidores sólo en Instagram.

La ahora empresaria explicó que las razones por las cuales hacía pública confesión sobre sus ingresos no radicaba en presumir: “No les digo esto por dármelas, se los digo porque aquí tú puedes generar el dinero que tú quieras. Aquí no hay techo, no hay un límite, nadie te dirá cuánto debes o te mereces ganar, eso lo decides tú”.

Este es el mensaje emprendedor de Ximena Duque y la labor que gestiona junto a su pareja: “Nuestro objetivo y misión es fortalecer tus capacidades, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que vives. Tenemos en nuestras manos una oportunidad maravillosa para brillar y crear la vida que merecemos, la pregunta es… ¿qué tanto lo deseamos? Querer una mejor vida y trabajar por ella son dos cosas muy distintas”.

“Querer libertad de tiempo y financiera y no hacer lo necesario para que eso suceda también son cosas muy diferentes. Muchas veces tenemos la oportunidad en las manos y no sabemos aprovecharla. Les puedo decir que yo me volví estudiante de una industria que como tu desconocía pero lo que si tenia muy claro, era a donde quería llegar. Esto apenas comienza y nuestra labor es enseñarte a ti a desarrollar tus capacidades para ser la mejor versión de ti mism@. Esto empezó como un sueño y ahora verlo plasmado y de la mano de mi esposo @jayadkins3 me llena de mucha alegría! Si aun no formas parte de este movimiento súbete al tren y acompáñanos en nuestro próximo evento!”.

Aquí el video que la mamá de Luna compartió en Instagram con este poderoso mensaje.

