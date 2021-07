El Comité Olímpico Internacional elige a Brisbane como la sede de los Juegos Olímpicos del 2032

No hubo espacios para la sorpresa en la elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos que corresponden al año 2032, el COI ratificó su visto bueno en Brisbane (Australia) tras realizar su sesión ordinaria 138. Con este nombramiento el máximo ente de los deportes olímpicos tendrá tiempo para una mejor planificación.

La crisis económica mundial, sumada al tema de la pandemia por el virus COVID-19, aceleró los trabajos del COI retrasó muchos eventos por las razones conocidas. Esto llevó a los dirigentes a tener definidas las próximas tres sedes de las fiestas olímpicas.

Por primera vez en la historia el COI tiene revelada las tres sedes de los próximos Juegos Olímpicos sin la inauguración de la edición actual, que es Tokio 2020. Seguirá París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane en 2032.

También, fue la primera vez que se eligió una sede sin tener una competencia abierta entre varias aspirantes. El COI implementó la ‘fase de diálogo’ para visitar y evaluar las ciudades interesadas, para así tomar una decisión entre todos los miembros del organismo en una sesión.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021