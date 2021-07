Embarazada, Cardi B presume sus curvas con ajustado vestido de cuero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Belcalis Marlenis Almánzar, más conocida por su nombre artístico como Cardi B, exprime sus atributos al máximo. Tan es así, que la rapera no se aguantó las ganas de presumir a sus seguidores unas imágenes de alto impacto aun con su avanzado embarazo.

Hace unas horas, la cantante aprovechó para subir una serie de tres instantáneas donde aparece presumiendo sus curvas con ajustado vestido de cuero color guinda para demostrar que es una de las mamás más sexys del medio del espectáculo.

“Every other day new wig new hair, come take me out this Mugler… a couple weeks ago”, se lee en publicación que hasta el momento está por alcanzar los cuatro millones de likes y más de 16 mil comentarios.

(Desliza para ver todas fotos)