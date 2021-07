En dos días se podrá dar el ‘Sí’ en persona en las Oficinas de Matrimonios de la Ciudad de Nueva York

¡Sí acepto! Esas dos palabras, que marcan el inicio de una nueva vida para las parejas que deciden casarse, volverán a retumbar en las paredes de la Oficina de Matrimonios de la Ciudad de Nueva York a partir de este viernes, cuando vuelvan a permitirse las ceremonias civiles en persona tras el fin de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

“Hice la promesa de que volveremos a poner en funcionamiento la Oficina de Matrimonios”, dijo el alcalde Bill de Blasio la semana pasada cuando anunció la reapertura de esta dependencia municipal, agregando que la ciudad de Nueva York “está regresando y las bodas están regresando“.

Y como dice la canción, De Blasio aseguró que en la Gran Manzana: “Love is in the air”.

Desde el pasado lunes se reabrió el proceso oline para permitir a las parejas hacer las citas para realizar sus ceremonias de bodas civiles en persona a partir de este viernes en las cinco oficinas municipales en toda la ciudad, las cuales permanecían cerradas desde el 20 de marzo del 2020, aunque gracias al ‘Proyecto Cupido’ que implementó la Alcaldía se siguieron ofreciendo ceremonias virtuales para otorgar las licencias de matrimonio. Estas bodas online se dejarán de hacer desde el 25 de julio.

Pero a pesar de ese proyecto, muchas parejas se quedaron sin poder casarse, ya que el personal de la oficina no se daba abasto para procesar las citas online, y estas citas para las bodas virtuales se habían agotado hasta septiembre. Antes de la pandemia la Oficina de Matrimonios otorgaba entre 200 a 300 licencias de matrimonios al día en los cinco condados, sobre todo durante el verano.

El retorno de las bodas en las oficinas municipales era algo que había sido impulsado por varios funcionarios electos, ya que esta era una de las oficinas municipales que se había tardado más en normalizar sus labores en comparación con otras agencias de la Ciudad, luego que el gobernador Andrew Cuomo anunciara el pasado 15 de junio que se levantaban las restricciones estatales impuestas para contener la propagación del coronavirus.

Michael McSweeney, el secretario municipal que supervisa la Oficina de Matrimonios, le dijo al Wall Street Journal a principios de junio que estaban trabajando en un plan para reabrir, pero debido a la intimidad de las ceremonias, esa era parte de la razón por la que las oficinas permanecían cerradas. Esa agencia tenía que esperar a que cambiaran las normas sobre el distanciamiento social, ya que en las bodas son normales los “abrazos y los besos”, todo lo opuesto a lo recomendado contra la pandemia.

Love is in the air in New York City: the NYC Wedding Bureau will reopen on Monday, July 19. https://t.co/lrMWPvlhrv

— City of New York (@nycgov) July 15, 2021