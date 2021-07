Inundaciones en China invaden los trenes y dejan a decenas atrapados con el agua hasta el cuello

Las graves inundaciones en el centro de China que han dejado al menos 18 muertos además provocaron un caos en el sistema de trenes donde decenas de pasajeros quedaron atrapados en vagones y estaciones.

Imágenes en redes sociales sociales dan cuenta de la emergencia en el subterráneo, donde las aguas cubrieron gran parte de los vagones mientras algunos pasajeros permanecen en la plataforma mientras esperan para evacuar el espacio.

“El agua se estaba filtrando por las grietas de la puerta, más y más, y todo nosotros los que pudimos, nos paramos en los asientos del tren”, describió una fémina en uno de los videos que circula en el ciberespacio.

Otro usuario de Weibo citado por el Daily Mail relató que fue forzado a regresar al vagón luego de fallidos intentos por evacuar el sistema de transporte.

“En la media hora que siguió el nivel de agua subió y subió dentro del tren, desde nuestros tobillos hasta las rodillas y nuestros cuellos”, narró la víctima.

“Se fue la luz. Media hora después era difícil respirar”, describió la persona.

Poco después, rescatistas rompieron los cristales y hasta los vagones desde la parte superior para sacar a los viajeros.

El área más afectada del tren fue la de la Línea 5 entre las estaciones Haitansi y Shakoulu, donde pasajeros permanecieron atrapados por horas.

South China Morning Post reportó que, eso de las 7:30 p.m. una mujer identificada como Xiaopei lanzó un desesperado pedido de auxilio en redes sociales.

“Todas las unidades de rescate de emergencia y bomberos, ¡por favor, vengan a salvarnos!”, leía uno de sus mensajes.

“Estamos atrapados en el túnel de la Línea 5. Por favor, ayuden a difundir el mensaje. El agua en el interior del tren alcanza el pecho. Ya no puedo hablar, ¡por favor, ayuda! SOS”, fue otra de las entradas de la mujer.

Adicional a la emergencia en el sistema de trenes, varios autobuses públicos tuvieron que ser desactivados por falta de electricidad.

#Visual #warning ⚠️

Major flood in #China's #henan province due to heavy rain. #河南 #郑州 #洪水 #Zhengzhou #chinaflood – #bigbreaking

Pray for those people!🙏🙏

This is terrible! pic.twitter.com/tmVm19Uig1

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 20, 2021