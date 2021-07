Marcos Rojo desata la barbarie en Brasil: amenazó con lanzarle un extintor a sus rivales tras la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores [Video]

Boca Juniors se despidió de la Copa Libertadores 2021 de mala manera. El VAR le quitó dos goles: uno en el partido de ida y otro en el partido de vuelta. En penales sucumbió ante Atlético Mineiro. Y la frustración se convirtió en violencia: hubo una batalla campal entre jugadores, directivos y miembros de seguridad tras el pitazo final. Marcos Rojo desató la barbarie: amenazó con agredir a sus rivales con un extintor.

En medio de la batalla, cuando los jugadores de Boca Juniors querían ingresar al vestuario del Atlético Mineiro, Rojo, ex-seleccionado de la selección Argentina, tomó un extintor e intentó ir hacia adelante con el mismo.

Afortunadamente para todos, dos de sus compañeros se dieron cuenta de inmediato y evitaron que el mal fuese aún mayor para toda la delegación.

Ocho jugadores de Boca Juniors -cuyos nombres no han sido revelados- terminaron en la comisaría. Sus compañeros decidieron acompañarlos y el equipo pasó la noche fuera del hotel, y además, no pudo regresar a Argentina cuando lo tenían previsto.

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game..

8 of their players & staff were arrested by Brazilian police.

😳😳😳pic.twitter.com/bIZFdrWrpU

