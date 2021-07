Estrella de ’13 reasons why’ se declara transgénero y revela que mantendrá su nombre

Tommy Dorfman, quien interpretó a Ryan Shaver en ’13 reasons why’ de Netflix, está recibiendo los aplausos de sus seguidores al proclamar que se identifica como una mujer transgénero.

Tal revelación la hizo recientemente en una entrevista con la revista Time donde compartió por primera vez que se sometió a una transición médica y que ahora estaba lista para compartir su historia.

De hecho ha estado viviendo como tal privadamente durante el último año, según confesó.

“Desde hace un año, me he estado identificando y viviendo en privado como una mujer, una mujer trans ”, afirmó.

Por lo tanto a partir de ahora sus pronombres serán femeninos, aunque eso no implica que vaya a cambiar su nombre, pues en la decisión de mantenerlo abarca que tiene una conexión muy importante para ella.

“Mis pronombres son ella/ella. Mi nombre es Tommy. No voy a cambiar mi nombre. Me llamo así por el hermano de mi madre que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy conectado con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras moría. Esto es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy”, recalcó.