Robo violento en hogar de Nueva York: envolvieron a una mujer como “momia” y torturaron a un hombre

Tres ladrones armados esposaron y torturaron a un hombre quemándolo con una cuchara caliente y envolvieron a una mujer en una sábana cual momia, durante un allanamiento de morada y robo en El Bronx (NYC).

El trío ingresó al edificio residencial cerca de Franklin Avenue y East 168th Street alrededor de las 3:30 a.m. del domingo, forzó la puerta del apartamento de las víctimas y se dirigió al dormitorio, dijo ayer la policía de Nueva York al revelar imágenes de los sospechosos.

Una vez dentro, esposaron al hombre de 32 años y envolvieron en una sábana a la mujer de 31, inmovilizándola. Luego la trasladaron a otra habitación, mientras agredían a la víctima masculina, le exigían dinero y preguntaban dónde estaba la caja fuerte.

Cuando se negó a hablar, los ladrones usaron una cuchara caliente para quemar al hombre, dijo la policía. Después saquearon el apartamento y se llevaron una caja fuerte, joyas y aproximadamente 25 pares de zapatos, detalló Pix11.

Los asaltantes tenían guantes, gorras en la cabeza y sudaderas con capucha. Huyeron de la escena en una camioneta blanca en dirección norte en Franklin Avenue. NYPD presume que no fue un robo al azar, sino los ladrones sabían lo que iban a encontrar en esa residencia. No está claro si conocían a las víctimas.

Servicios médicos de emergencia atendieron al hombre en la escena y desataron a la mujer, quien resultó ilesa. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

