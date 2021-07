Atrapan a pervertido latino: tres mujeres atacadas y robadas a plena luz en menos de una hora en parque de Nueva York

Elvis Nina Pichardo fue arrestado anoche como sospechoso de haber atacado a tres mujeres en hechos aislados en menos de una hora, a plena luz, en un parque del Alto Manhattan, una de las cuales terminó en el hospital con heridas en la cabeza después de casi ser violada.

Pichardo (40), residente de El Bronx, fue detenido por la policía en Chinatown por un cargo de lascivia pública separado. Fue acusado de una serie de cargos, incluido robo, intento de violación y de acto sexual delictivo, por las presuntas agresiones.

La policía dijo que un hombre se acercó a su primera víctima, una mujer de 34 años, el miércoles alrededor de las 11:21 a.m. en Inwood Hill Park, y amenazó con violarla antes de golpear su cabeza y robar su iPhone.

Unos 20 minutos después, supuestamente amenazó con agredir sexualmente a una mujer de 40 años y exigió su teléfono antes de que ella pudiera huir. Luego, a las 11:57 a.m., el mismo atacante habría agredido a una víctima de 44 años con la rama de un árbol antes de “golpear continuamente su cabeza contra el suelo”, bajarle los pantalones e intentar violarla y robarle la mochila y el iPhone, según la policía. Esa última víctima fue llevada al Hospital de Harlem con traumatismos en la cabeza, en condición estable, acotó New York Post.

Police arrest suspect in horrifying series of attacks on women in Manhattan park

Bronx resident Elvis Nina Pichardo was charged for committing the hour-long crime spree inside Inwood Hill Park.https://t.co/xnN8uVz00K

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 24, 2021