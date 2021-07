¡Confirmado! Michael B. Jordan se convierte en Superman para nueva serie de HBO Max

La inclusión es uno de los temas de moda en Hollywood y una nueva iniciativa con un Superman negro está en movimiento.

A finales de 2019, un reporte de Variety dio a conocer que Warner Bros. y DC se habrían acercado a Michael B. Jordan para ofrecerle el papel del superhéroe animado.

El proyecto hacía referencia a una producción de HBO Max, de la cual aún no se tenía claridad en cuanto a su formato, ya que bien podría ser una serie o una película, pero ahora esas dudas han sido reveladas.

Se ha confirmado que el actor se encuentra en plática no solo para protagonizar una serie live action de Superman para dicha plataforma sino también para producirla y convertirse así en el primer actor afroamericano en interpretar al kryptoniano.

Esta información es exclusiva del medio Collider quienes en su sitio especificaron que el plan de Warner es que Michael se ponga en los pies de Val-Zod, una versión alternativa de Superman que, al igual que Kal-L (Clark Kent), llegó a la Tierra en una de cuatro cápsulas lanzadas desde Krypton.

Michael B. Jordan is developing his own ‘SUPERMAN’ project for HBO Max that will focus on Val-Zod. He may even star in the project.

(Source: https://t.co/ndLiLO0BMn) pic.twitter.com/djdFfNGchW

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2021