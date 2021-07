Hispana trató de matar a puñaladas a su rival: sangriento triángulo amoroso en Nueva York

Ariana Sánchez fue acusada de intentar matar a otra mujer a puñaladas, en Newburgh, condado Orange (NY).

Sánchez, de 22 años, fue procesada el lunes por un gran jurado y acusada de intento de asesinato, asalto y posesión criminal de un arma. El fiscal de distrito del condado, David M. Hoovler, dijo que los cargos estaban relacionados con el apuñalamiento de una mujer alrededor de la 1:45 p.m. el 19 de junio.

Supuestamente Sánchez apuñaló varias veces en el pecho, la espalda y la pierna a una mujer no identificada, en un ataque de celos por un hombre. El enfrentamiento entre ambas ocurrió en las cercanías de Lake Street en Newburgh, dijo la policía. La víctima fue ingresada en el Hospital St. Luke, donde sobrevivió.

Casi un mes después, Sánchez fue arrestada por la policía local el 13 de julio y quedó detenida en la cárcel del condado. Enfrenta 25 años de prisión por el cargo de intento de asesinato si es declarada culpable, dijeron los fiscales, reportó Patch.com.

LOVE TRIANGLE: A City of Newburgh woman is accused of attempted murder after investigators say she repeatedly stabbed another woman in the chest, back and leg.https://t.co/Hn4V1SOebn

— News12WC (@News12WC) July 20, 2021