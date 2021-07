Premios Juventud y todos chismes que ahí se revelaron: el futuro de Chiquis Rivera, Anitta, Chino y Nacho

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Planes de futuro que sorprenden, moda y mucho, mucho amor en la alfombra de “Premios Juventud 2021” (Univision), con Chiquis, Anitta, Farina, Sofía Reyes, Tommy Torres, Guaynaa, Llane y Nacho.

En un futuro Anitta quiere familia, pero primero le falta cincuenta por probar: “En el plano personal tener mi familia, tener mis hijos pero en un ratico. Quiero aprovechar y disfrutar un poquito más, más una lista de cincuenta personas que tengo que irme y después de estos cincuenta puedo ver cómo pasa, ¿entiendes?”, confiesa la cantante brasileña.

El futuro de Chiquis Rivera es… su disco: “Este 20 de agosto viene mi primer sencillo, de mi disco que sale el año que entra. Se llama la canción ‘Mi Problema’, así que vamos a grabar ya el video musical y este 20 de agosto la van a poder escuchar”.

Farina comparte… su moda: “Mira, no pesa nada (la trenza), todo el mundo me ha preguntado, pero no pesa, cero, para después mostrar su anillos, su pulsera y un detallito que me representa mucho cuando me pongo vestidos (cadena en la pierna) y una nota musical que no me puede faltar”, dice la artista colombiana. “Y amor, mucho amor”.

Llane comparte el trabajo y amor: “En estos momentos estoy con una muy especial, una persona que incluso es la persona que hace que tenga este flow hoy, siempre está conmigo en esa parte de styling, así que Caroline, gracias”, dice Llane.

Guaynaa es amor con humor: “Lo que la gente no sabe de mi colaboración con Lele (Pons) es que un año después yo todavía la peino y ella todavía me hace tortellini”, confiesa. “Mi esposa Karla Monroig acaba de lanzar una línea de esmaltes, que se llama ‘Karla and Carola’, y los estrené hoy”, dice mostrando sus uñas Tommy Torres.

Sofía Reyes se limita a confesar: “Contenta estoy, se nota se nota ¿verdad?, ¡ayy!”.

Y Nacho, amor de padre: “Mi niña me sorprende todos los días, estoy muy enamorado de ella. Creo que ha llegado a lugares de mi alma que yo no sabía que tenía ni conocía, así que estoy muy contento con este regalo de Dios”.

