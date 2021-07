Estremecedor video muestra abandono de perrito y ahora un latino enfrenta cargos por crueldad en Texas

Un perro de raza husky fue abandonado por sus dueños en una carretera en Texas, pero ahora el presunto responsable enfrenta acusaciones que podrían llevarlo a prisión.

El momento del abandono se volvió viral, luego de que un video mostrara cómo el adorable husky corría detrás del auto de sus dueños. La historia del perrito tuvo un final feliz, pues fue adoptado casi de inmediato.

Sin embargo, ese final feliz no es para su exdueño, un hombre de Texas identificado como Luis Antonio Campos, de 68 años, quien fue detenido dos días después y acusado de crueldad animal.

Watching this dog run after the car after being abandoned along a Texas road is heartbreaking. But this story has a happy ending for this pup, who already found a loving family. ➡️ https://t.co/Nfm08ITM3j pic.twitter.com/NjtazFTJ9f

— NewsChannel 8 | KTUL (@KTULNews) July 22, 2021