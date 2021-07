Paris Hilton asegura que nunca se ha puesto bótox ni infiltraciones en el rostro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los ‘fillers’ o rellenos faciales se han convertido en el arma secreta de las celebridades para combatir el paso del tiempo o modificar sus rasgos y poder seguir diciendo, sin faltar a la verdad, que nunca han recurrido a la cirugía estética porque este tipo de retoques se consideran ‘no invasivos’, no dejan cicatrices y además son casi imposibles de detectar a simple vista.

Pese a lo tentadoras que puedan resultar, Paris Hilton no se ha animado a darles una oportunidad a ese tipo de inyecciones, aunque sí ha revelado -sin dar nombres- que la mayor parte de mujeres de su círculo social llevan varias décadas usándolas.

“Nunca me he inyectado nada, ni bótox ni infiltraciones. La mayoría de mis amigas llevan años haciéndolo, desde que cumplieron los 20, pero yo estoy muy contenta de no haberlo hecho”, ha asegurado en una entrevista al suplemento Stella del periódico Telegraph.

En su caso, su arma secreta para lucir un cutis juvenil es utilizar religiosamente una máquina llamada Neurotris que reafirma de manera natural los músculos faciales a base de microcorrientes eléctricas.