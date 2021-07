La razón por la que Mia Khalifa bloqueó a varios usuarios después de anunciar su separación

Mia Khalifa no atraviesa un buen momento personal, la semana pasada la influencer comunicó en Twitter que decidió separarse de Robert Sandberg, con quien se había casado en 2019, por “diferencias fundamentales irresolubles”. Días después, reveló en Twitter que tuvo que bloquear a varios usuarios que intentan conquistarla.

La revelación se dio luego de que un internauta publicara en la red social un posteo con la pregunta “¿Cuántos DM’s (mensajes directos) crees que recibió Mia Khalifa cuando anunció que estaba soltera?”. La exestrella de Pornhub, de 28 años, no tardó en responderle y reveló que fueron muchos.

“Mi botón de bloqueo nunca fue más ejercitado. Me queda cero fe en la humanidad”, contestó la artista de origen libanés.

My block button has never been exercised more. Zero faith in humanity remains. https://t.co/EB0442duAg

— Mia K. (@miakhalifa) July 24, 2021