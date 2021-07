Cierran playa por presencia de tiburones en Nueva York; salvavidas fue “mordido” por uno

Jones Beach State Park, en el condado Nassau (Long Island) de Nueva York, fue cerrada ayer después de que por segundo día consecutivo se avistaran tiburones en la zona.

El lunes, un salvavidas que trabajaba en esa playa fue “potencialmente” mordido por un tiburón, alrededor de las 11 a.m. del lunes cerca de Central Mall. El salvavidas fue tratado en el lugar antes de trasladarse a un hospital cercano “para un examen más detenido”.

El incidente llevó a los funcionarios de NYS Parks a suspender la natación durante varias horas, medida que se repitió el martes.

La Policía Estatal hizo presencia el lunes en la playa y voló un dron para inspeccionar las aguas cercanas a la posible mordedura de tiburón. El balneario reabrió aproximadamente tres horas después de que los drones no lograran detectar ningún tiburón, según un funcionario del parque.

Pero ayer el martes, poco después de las 11 a.m., los drones sí detectaron un tiburón, lo que provocó una orden para que todos salieran del agua. A partir de las 12:24 p.m. aún podían ver al tiburón desde el aire, por lo que la natación permaneció cerrada.

Según los informes, el salvavidas herido estaba haciendo surf cuando algo le agarró la pierna, dijo una fuente a NBC News. El hombre no identificado pudo patearlo a unos 15 metros de la orilla.

“La naturaleza de la lesión permanece bajo investigación médica en este momento”, dijo un portavoz de parques estatales, sin confirmar si había sido o no un tiburón el causante de la herida.

