Exigen flexibilizar requisitos para inicio de reclamos de cheques del Fondo de Trabajadores Excluidos en Nueva York

En abril pasado, tras una larga batalla que incluyó incluso una huelga de hambre y el ruego para que el Gobierno estatal hiciera honor a su palabra de que no iba a abandonar a los trabajadores esenciales, y que le tendería la mano a los indocumentados de Nueva York, la Legislatura Estatal aprobó $2,100 millones para entregar cheques de $15,600 y $3,200 a quienes comprobaran que perdieron sus empleos a causa de la pandemia del COVID-19.

Inmigrantes y defensores de la lucha que libraron activistas, figuras políticas como la asambleísta Carmen de la Rosa, la senadora estatal Jessica Ramos y organizaciones comunitarias como Make the Road NY y Comunidades por el Cambio, entre otros celebraron el triunfo y gritaron a todo pulmón que “sí se pudo”.

Pero como asegura Vicky Rivera, quien durante todos estos meses había estado ilusionada con las ayudas prometidas, faltando solo unos días para que el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York comience a recibir las aplicaciones para los potenciales beneficiarios en agosto, un balde de agua fría le borró la sonrisa a miles de trabajadores indocumentados, como ella.

A pesar de que la ley que creó el llamado Fondo de Trabajadores Excluídos fue impulsada para ayudar financieramente a aquellos trabajadores de Nueva York que se quedaron sin ingresos y sin ningún tipo de ayuda federal, estatal ni municipal, que debido a su estatus migratorio no pudieron recibir seguro de desempleo, la mexicana asegura que la Administración Cuomo está poniendo barreras en el camino.

Aunque es evidente que las autoridades estatales saben que mayormente los trabajadores indocumentados se emplean sin documentos válidos, o bajo otros nombres o incluso recurren a trabajos informales donde no tienen un empleador oficial, el Departamento de Trabajo está exigiendo requisitos como certificados laborales, desprendibles de pago e incluso que los trabajadores deben dar fe de una pérdida de ingresos del 50% para calificar.

“Esto es un requisito imposible. Yo por ejemplo trabajaba con una pareja de judíos y ya les dije y me dijeron que no me van a dar ninguna carta certificando que yo era su empleada, porque no quieren meterse en problemas. Ellos son muy reservados. No quieren ser afectados ni involucrados ni investigados“, dijo la madre mexicana, quien vive en Sunset Park, en Brooklyn.

La trabajadora aseguró que el gobernador Cuomo está jugando con las ilusiones de muchos inmigrantes, a quienes les “habló bonito en la pandemia” y ahora “les da la espalda”, pidiendo papeles que sabe que no son fáciles de conseguir, por lo que le pidió que flexibilice los requisitos y sea creativo aceptando otro tipo de pruebas.

“Nos llenaron de esperanza y luego nos está poniendo ahora un freno. Deberían servir mensajes de texto de diálogos con nuestros empleadores, fotos, cartas donde certifiquemos lo que hacíamos. Nuestra propia palabra debería servir de evidencia, de fe y legalidad de que trabajamos, que somos gente transparente y honesta”, dijo la mujer, quien también se ganaba la vida vendiendo comida en la calle y limpiando casas.

“Me siento frustrada, porque Cuomo está jugando con los excluidos, Técnicamente nos está dando la espalda. No está cumpliendo su palabra y está tumbando todas nuestras esperanzas. Otra vez excluidos. Nos está poniendo en un limbo de desespero. Está jugando con nuestras emociones, y hasta puede haber depresión y suicidios”, agregó la madre de familia, al tiempo que advirtió que los dineros que reciban no serán para irse a Disney sino para comer, pagar útiles de los niños, ropa y deudas a vecinos.

Protestan contra postura del Gobernador

Y como ella, cientos de trabajadores, líderes políticos y activistas, se pararon este miércoles al frente de la Oficina de la Gobernación para gritarle al Gobernador, Andrew Cuomo que recapacite y flexibilice los requisitos para que miles de trabajadores excluidos, no vuelvan quedar excluidos de un fondo que buscaba hacerles justicia.

Durante su manifestación, a la que acudieron varias familias como sus hijos, advirtieron que las exigencias requeridas para los solicitantes son incluso “absurdas” y ponen una vez más a trabajadores en las sombras, al tener un umbral más restrictivo que otros programas de ayuda del gobierno como el propio seguro de desempleo, que no exige tanto.

Ángeles Solís, organizadora de Make the Road NY, explicó que los requisitos de documentación de prueba de empleo probablemente dejarán a miles de trabajadores con menos capacidad para acceder a sus beneficios o con beneficios mínimos, y pidió al Departamento de Trabajo reconsiderar los papeles exigidos.

“Es evidente que el Gobernador Cuomo ha puesto barreras para que los trabajadores de economías informales, aquellos que trabajan de su propia cuenta, tengan dificultad para acceder al fondo, pero también para muchos trabajadores de restaurantes, delis, tiendas y limpieza, va a ser muy difícil que obtengan cartas de sus empleadores para que puedan recibir el beneficio más grande $15,600″, dijo la activista.

Y aunque hizo un llamado al Gobierno Estatal para que flexibilice los requisitos, también aprovechó para pedir a los empleadores que le echen la mano a sus trabajadores y explicó, por un lado que toda la información que se recolecte será privada, no se compartirá con agencias y está protegida bajo llave por la ley.

“Es hora de que los empleadores le devuelvan el favor a sus trabajadores. Basta con una carta, nada más. El empleador no se va a meter en ningún problema. El Departamento de Trabajo ya ha asegurado que no van a compartir nada de la aplicación con cualquier agencia y ni siquiera con otras dependencias del Departamento de Trabajo. No pondrán multas no nada”, dijo Solís. “Está prohibido y escrito en la legislación, que la información para la aplicación no se puede compartir dentro de la agencia de trabajo ni afuera. No va a haber consecuencias y es una manera justa de ayudar a sus empleados”.

Documentos muy exigentes para poder aplicar

En la protesta frente a la Oficina de Cuomo, los trabajadores también mencionaron que otro freno posible será la exigencia de documentos demasiado estrechos para probar además del empleo anterior, la identidad y la residencia, por lo que el clamor fue a que amplíen la lista de documentos que acepten.

“Cómo se atreve Cuomo a hacer esto otra vez, a poner freno a la gente más necesitada y a la gente más vulnerable, cuando ni siquiera aplicar para el seguro de desempleo tiene tantas restricciones. Es absurdo que tengan que probar la pérdida de sus ingresos”, dijo el defensor del pueblo Jumaane Williams, asegurando que cada vez que se trata de ayudar a negros y latinos, el Gobernador pone más barreras.

“Los trabajadores excluidos han luchado durante esta pandemia para proteger y apoyar a Nueva York, y han tenido que luchar el mismo tiempo para recibir el apoyo de nuestro Gobierno estatal. La creación del Fondo de Trabajadores Excluidos fue una increíble victoria, un testimonio del poder de la defensa y la deuda que tenemos con los trabajadores excluidos, pero ahora el Gobernador y las agencias estatales están haciendo que este fondo sea inaccesible para quienes más lo necesitan. El gobernador debe enmendar inmediatamente estas regulaciones y dejar de bloquear a muchos neoyorquinos.

El asambleísta Harvey Epstein se sumó al llamado y dijo que el Gobernador debe actuar de inmediato para revertir las regulaciones restrictivas promulgadas por el Departamento de Trabajo, pues evitará que la mayoría de los trabajadores excluidos accedan a la ayuda.

“Los trabajadores excluidos son una piedra angular de la economía de Nueva York. Todo neoyorquino se ha beneficiado del trabajo de un trabajador excluido. Si ha comido en un restaurante de la ciudad de Nueva York, un trabajador excluido ayudó a poner esa comida en su plato”, dijo el político. “Los trabajadores excluidos construyen las casas en las que vivimos. Tenemos el deber de apoyar a estos trabajadores a los que se les permitió escabullirse durante los días más oscuros de la pandemia; no hacerlo no solo es moralmente repugnante, es una tontería económica”.

“No pisoteé a quienes ayudaron a mantener a Nueva York de pie”

Felipe Idrobo, uno de los trabajadores que realizó la huelga de hambre previa a la aprobación de los fondos para los Trabajadores Excluidos, exigió a Cuomo que se ponga del lado correcto y no pisoteé a quienes ayudaron a mantener a Nueva York de pie.

“Yo sentí un frío horrible en la espalda cuando supe de los requisitos que están frenando a nuestra gente para acceder a lo que n os hemos ganado. Espero que el Gobernador recapacite y haga su trabajo bien, defendiendo a las personas trabajadoras”, dijo el ecuatoriano.

La senadora Julia Salazar pidió que las comunidades que lucharon para establecer el Fondo para los trabajadores excluidos reciban lo que les corresponde.

“La Legislatura escuchó su llamado y actuó con la clara intención de brindar alivio a la mayor cantidad posible de trabajadores excluidos, no de crear nuevos obstáculos burocráticos”, dijo la política de Brooklyn. “El Departamento de Trabajo y el Gobernador deben volver a la mesa e implementar de inmediato la intención legislativa de crear un fondo que sea de fácil acceso para todos los que no pudieron compartir los programas de ayuda previos relacionados con COVID”.

El concejal Brad Lander y ganador de la nominación demócrata a la Contraloría Municipal de Nueva York dijo que Cuomo está incumpliendo un simple acto de humanidad básica.

“Los trabajadores indocumentados necesitan ser tratados como seres humanos, no como menos que eso. Ellos no eligieron ser excluidos, todo esto ha pasado por las acciones injustas del Gobierno y si les ponen frenos para acceder a los fondos estarían siendo doblemente excluidos, algo que es inaceptable y no vamos a permitir”, dijo el político. “Cómo les vamos a pedir papeles que no les hemos dado. Es una muestra más del racismo sistemático que existe aquí”.

Postura del Departamento de Trabajo y Cumo

A pesar del llamado a cambios en los requerimentos de documentos para aplicar, el Departamento de Trabajo aseguró que los papeles que pide el fondo están movidos por un balance, y aseguraron que son el resultado de reuniones y análisis que incluyeron las voces de organizaciones.

“El Departamento de Trabajo trabajó estrecha y meticulosamente con grupos de defensa, incluida la Coalición del Fondo de Trabajadores Excluidos para defender un programa y desarrollar regulaciones basadas en el lenguaje acordado por la Legislatura. Los objetivos principales de este proceso fueron garantizar que este fondo sea lo más accesible posible para las personas que no eran elegibles para los beneficios de desempleo tradicionales y otros programas de ayuda pandémica, al mismo tiempo que se salvaguarda la integridad del programa contra el fraude“, dijo Deanna Cohen, vocera del Departamento de Trabajo.

“También es importante señalar que estas regulaciones fueron examinadas y aprobadas por la oficina de la Fiscal General del Estado. Aceptamos la gran mayoría de las recomendaciones de la Coalición e instituimos políticas proactivas para abordar las realidades actuales que enfrentan los trabajadores inmigrantes con bajos salarios, incluida la contabilidad de las filas de espera para recibir un número ITIN, pasaportes extranjeros e identificaciones municipales”, advirtió la funcionaria, quien dejó ver que hay una puerta abierta para el diálogo.

“Este fondo histórico de $2.1 mil millones brindará un salvavidas a muchos neoyorquinos necesitados y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con defensores y partes interesadas en todo el estado para hacer lo que sea necesario para garantizar que las comunidades afectadas aprovechen estos beneficios cruciales”, concluyó la vocera de la Administración Cuomo.

Datos generales del Fondo aprobado:

$2,100 millones es el monto que aprobó la Legislatura y que firmó el gobernador Cuomo para entregar los alivios

290,000 trabajadores indocumentados es el estimado de quienes pudieran beneficiarse con los fondos

500,000 trabajadores indocumentados es la cifra que organizaciones consideran que no recibieron ningún tipo de alivio por desempleo

92,000 trabajadores se estima pudieran obtener el cheque de $15,600, según los meses sin trabajo

199,000 trabajadores indocumentados pudieran obtener el cheque de $3,200

Primera semana de agosto se estima abrirán las aplicaciones

Requisitos para aplicar a los fondos de trabajadores excluidos

Puede aplicar si vivía en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020 y sigue viviendo en el estado de Nueva York

Si no es elegible para, y no recibió, seguro de desempleo, asistencia para ingresos por COVID-19, u otros beneficios específicos del gobierno estatal o federal

Si ganó menos de $26,208 en los 12 meses previos a abril de 2021 y perdió ingresos durante el período del 27 de marzo de 2020 al 1 de abril de 2021 porque quedó: desempleado, parcialmente desempleado, o incapacitado o no disponible para trabajar debido al COVID-19

También podría ser elegible si se convirtió en el responsable de la mayor parte de los ingresos de su

hogar debido a que el jefe de familia falleció o quedó incapacitado

¿Qué necesita para calificar para recibir $15,600 menos impuestos?