Hallaron a ladrón escondido en el clóset de una política de Queens, Nueva York

Michael Masturzi, un joven con un historial de arrestos, fue encontrado escondido en un armario con un disco duro en la mano, dentro de la oficina de la asambleísta estatal demócrata Nily Rozic, en Flushing, Queens (NYC).

El presunto ladrón irrumpió en la oficina en Union Turnpike rompiendo la puerta delantera de vidrio el sábado por la noche, pero no llegó muy lejos, pues el ruido provocó una llamada a 911 y la policía lo encontró escondido en un armario.

Rozic, demócrata de cuarto mandato, dijo que la comisaría local la llamó a las 10:30 p.m. del sábado para decirle que alguien había irrumpido en su oficina. Masturzi rebuscó en el escritorio de Rozic, pero no tocó ninguna de las computadoras, dijo la congresista estatal, y agregó que no conocía al sospechoso.

Masturzi, de 27 años, fue acusado de robo y posesión criminal de propiedad robada. Ya había sido arrestado en 16 ocasiones, incluidas cinco veces por cargos de robo, según fuentes policiales. No está claro si buscaba algo específico en esta oficina.

“Afortunadamente nadie resultó herido y nadie estaba en la oficina cuando llegó el perpetrador”, declaró Rozic al New York Post. “Obviamente estamos cerrados por el momento, pero esperamos reabrir y atender a los electores de forma remota mientras tanto. Nadie me impedirá servir a mi comunidad, así que tan pronto como podamos reabrir, lo haremos”.

For everyone’s safety, our office will be closed until further notice, operating remotely. We can be reached by emailing RozicN@nyassembly.gov or by calling 718-820-0241 with a detailed message.

— Nily Rozic 李羅莎 (@nily) July 25, 2021