Novak Djokovic encendió la polémica: “Si ansías ser el mejor en tu deporte debes aprender a hacer frente a la presión”

Por estos días la presión en el deporte se ha vuelto un tema de debate debido a las declaraciones de Simone Biles y Naomi Osaka, quienes la padecieron en Tokio 2020. Una opinión totalmente opuesta tiene Novak Djokovic, que reconoce sentirla, pero también sabe cómo manejarla.

El serbio llegó a los Juegos Olímpicos con la atención mundial sobre sus hombros debido a las claras posibilidades que tiene de conquistar un Golden Slam (ganar los cuatro abiertos y la medalla de oro olímpica en un mismo año). Algo que solo pudo conseguir Steffi Graff en 1988.

Djokovic sigue en plan intratable al vencer al local Kei Nishikori por 6-2 y 6-0 en los cuartos de final. Y al final del duelo le preguntaron por la presión que le han impuesto por el Golden Slam: “No puedo decir que no lo veo o escucho. Está ahí, por supuesto. Pero he desarrollado la forma de no distraerme. He aprendido a poder plantarme en la pista y jugar mi mejor tenis”, respondió.

Y fue todavía más directo al explicar que “la presión es un privilegio. Sin ella no hay deporte profesional. Para esperar llegar a la cima de un deporte, tienes que aprender a gestionar la presión. Y cómo hacer frente a esos momentos en la pista, pero también fuera de ella”.

Más de #Djokovic en #Tokyo2020 "En la cancha, pero también fuera de ella, aprendí a desarrollar un mecanismo para lidiar con las expectativas ajenas, los murmullos y los rumores de forma que no me distraigan, ni me agobien".#tennis — Sebastián Torok (@sebatorok) July 28, 2021

Esas declaraciones han creado cierta división o controversia en las redes sociales entre personas que apoyan su visión y otros que simplemente no ven posible una comparación al caso de Simone Biles.

Esta semana puede ser bañada en oro por partida doble para Novak Djokovic si logra ganar el torneo individual masculino y los dobles mixtos. En el segundo torneo también avanzó a semifinales junto a su pareja Nina Stojanović.

“En la cancha, pero también fuera de ella, aprendí a desarrollar un mecanismo para lidiar con las expectativas ajenas, los murmullos y los rumores de forma que no me distraigan, ni me agobien. No existe un manual para eso. Nadie nace con esa habilidad, que se desarrolla con el tiempo”, cerró el número uno del tenis.

Varios usuarios en Twitter respondieron a las declaraciones de Djokovic con mensajes y videos como este:

“Aprender a lidiar con la presión y los momentos difíciles” https://t.co/HXO4NrsuLz pic.twitter.com/MdbVphWrlg — VIBRA ULTRA ZEN ✨📿🔮 (@Desahogada) July 29, 2021

