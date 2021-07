República Dominicana de fiesta: Chris Duarte, de Puerto Plata, es elegido por Indiana Pacers en el NBA Draft

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

República Dominicana está de fiesta, porque a partir de la próxima temporada de la NBA tendrá a un nuevo representante en la liga. Chris Duarte, oriundo de Puerto Plata, fue elegido en la primera ronda del NBA Draft 2021 por los Indiana Pacers, con la selección número 13.

Duarte culminó sus compromisos con la Universidad de Oregon y se presentó al draft como uno de los talentos más completos del mismo, así como también uno de los más experimentados, por sus 24 años de edad.

Su constancia y efectividad en ambos costados de la cancha le valieron el ser un top 15 en esta generación de potenciales estrellas del baloncesto.

Pacers select Chris Duarte with the No. 13 pick 🦆 @brhoops pic.twitter.com/0I5Gg4SFYj — Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2021

Indiana no tardó en darle la bienvenida a su nuevo jugador, en el que tienen muchas expectativas. De hecho, según el reporte del reconocido periodista Adrian Wojnarowski, los Pacers mostraron entusiasmo por tener la oportunidad de seleccionar al dominicano.

Duarte estuvo acompañado por su pareja y por su hijo, su mayor motivación. Con él combinó su traje en una de las noches más especiales de su vida.

Chris Duarte in matching draft day suits with his son ❤️ @brhoops⁰⁰(via @NBA) pic.twitter.com/v22umdpq2x — Bleacher Report (@BleacherReport) July 29, 2021

Chris Duarte hizo méritos de sobra para ser seleccionado en la primera ronda del draft: en su temporada como senior con la Universidad de Oregon ganó el premio Jerry West, otorgado al piloto del año. Associated Press lo eligió como el mejor jugador de la Conferencia Pac-12, en la que además integró al mejor quinteto defensivo.

Promedió 17.1 puntos, 4.6 rebotes y 2.6 asistencias, así como un 53.2% de acierto en tiros de campo, 42.4% de acierto en cestas triples y 81.0% de acierto en tiros libres. Es un jugador completísimo.

El vínculo de Chris Duarte con República Dominicana es más que estrecho. El piloto suele viajar a Puerto Plata, lugar de nacimiento. Es dominicano “desde que se levanta hasta que se acuesta”. Así lo aseguró en una entrevista: “No hay nada mejor que jugar para tu país, para tu gente. Tú no sabes lo bien que yo me siento cuando llego a Puerto Plata y juego. Yo no como cuento con mi país“, concluyó.

Dominicano desde que se levanta hasta que se acuesta. Bendiciones para Chris Duarte. Éxitos en su carrera como NBA. #Orgullonuestro pic.twitter.com/qynFMZffQ4 — Yancen Pujols (@YancenPujols) July 30, 2021

Cómo juega Chris Duarte

Duarte es un jugador muy sólido en ambos costados de la cancha. Domina el juego de pies y a pesar de ser un jugador externo, posee argumentos para definir de gran forma en la pintura.

En defensa es un seguro. Sabe plantarse en el tabloncillo y resistir lo embates de sus rivales. Es atlético, y gracias a ello sus desplazamientos son notables.

Y en definitiva, es un jugador que puede tener un impacto inmediato en los Indiana Pacers, equipo que buscará volver a los Playoffs de la NBA tras quedarse afuera en el “Play-in Torunament” en la campaña recién terminada.

República Dominicana tiene motivos para celebrar: un nuevo representante quisqueyano ha llegado a la NBA.