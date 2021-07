Le extraen anguila del estómago al usarla como remedio contra el estreñimiento

Por seguir algunos consejos y remedios caseros, un hombre originario de la provincia de Jiangsu, en China, terminó en la sala de urgencias de un hospital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, lo cual pudo haber evitado si desde el primer momento en que se sintió mal hubiera acudido con un doctor.

La odisea de este hombre inició el pasado 20 de julio, cuando se le ocurrió introducirse por el recto una anguila que medía unos 20 centímetros, con la intención de aliviar sus problemas de estreñimiento.

Minutos después de haberse introducido al animal, el hombre comenzó a sentir un intenso dolor de estómago pero no quiso ir con un doctor, pues asegura ser “demasiado tímido” para visitar un hospital.

Pero al día siguiente el dolor se intensificó, por lo que no tuvo más opción que pedir ayuda de un doctor, el cual le indicó que su remedio contra el estreñimiento muy probablemente le había causado un problema mayor.

Luego de hacerle estudios, los médicos descubrieron que la anguila se movió por el recto, le mordió parte del colón y atravesó la cavidad abdominal, alojándose ahí, por lo que tuvieron que practicarle una cirugía para poder retirársela.

Do not consume eel if you have constipation! No coma anguila si tiene estreñimiento!🤷‍♀️💩 #surgery @Cirbosque pic.twitter.com/YXPeJfEUEi

— Scientissimum (@scientissimum) April 4, 2020