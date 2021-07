Grupo mató a un hombre a golpes en medio de discusión vial en El Bronx, Nueva York

Gueris Guillermo, un hombre de 42 años, falleció a consecuencia de los golpes que recibió luego de acudir a auxiliar a su hermano, quien había sufrido un accidente de tráfico menor en El Bronx (NYC).

Dos sospechosos de la paliza -Thomas Ellington (29) y Luciano Norales (27)- fueron arrestados en el lugar y acusados ​​de intento de robo y asalto de pandillas. Ahora tras la muerte del herido, se espera que enfrenten cargos penales superiores por homicidio, dijo la policía de Nueva York. Los otros atacantes todavía están prófugos.

La víctima se presentó en la escena del accidente después de que su hermano menor Ambiori Guillermo (38) se viese envuelto en un choque alrededor de las 2:40 a.m. del domingo 25 en Carter Avenue y East 176th Street en Mount Hope, dijeron las autoridades.

Luego unas 10 a 15 personas supuestamente golpearon y patearon a los hermanos, y en un momento pisotearon la cabeza de Gueris y lo dejaron inconsciente, dijeron los fiscales. Sufrió una hemorragia cerebral interna y fue trasladado de urgencia al Hospital St. Barnabas, donde murió el martes, informaron las autoridades

Su hermano menor fue llevado al Lincoln Medical Center con dolor significativo, hematomas e hinchazón, además de un hombro derecho dislocado. Los atacantes también robaron equipo musical de su automóvil, según una denuncia penal.

Durante su lectura de cargos inicial, Ellington fue retenido con una fianza de $20,000 dólares y fue liberado el martes y estaba programado para otra comparecencia ante la corte ayer. A Norales se le concedió la libertad supervisada y su próxima cita penal está asignada para el 14 de septiembre, informó New York Post.

Muchos los sospechosos siguen prófugos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

An angry crowd beat a man to death after a car crash in the Bronx. The victim's brother was also pummeled. https://t.co/0lF2m6o8vg

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 30, 2021