Alcalde De Blasio recomienda a los neoyorquinos a usar máscaras en espacios interiores aunque estén vacunados

La variante Delta sigue cabalgando velozmente en la ciudad de Nueva York y las autoridades tratan de contener a toda costa una tercera ola del COVID-19, teniendo como estrategia principal mover al máximo la vacunación. Y como un refuerzo adicional, este lunes el alcalde Bill de Blasio recomendó a los neoyorquinos a volver a usar máscaras en los espacios interiores, incluyendo a los que ya están inmunizados. Sin embargo, el mandatario no llegó a emitir el tipo de mandatos de obligatoriedad de protección facial ya adoptados en otras partes del país.

“Queremos recomendar encarecidamente que las personas usen máscaras en ambientes interiores, incluso si están vacunados”, dijo el mandatario municipal.

El efecto de esta ‘sugerencia’ que no tiene un carácter obligatorio, impactaría a restaurantes, bares, supermercados, gimnasios, sitios de entretenimiento y otros espacios comerciales y deportivos de encuentro social, porque ya en la Gran Manzana es de carácter obligatorio usar cobertura en nariz y boca en el transporte público, centros de salud y escuelas.

El comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH), el Dr. David Chokshi, subrayó que lo ideal es que los ‘full’ vacunados regresen a la práctica de hace unos meses de usar una protección facial, que se ajuste cómodamente a los dos lados de la cara.

“Y si considera que pertenece a un grupo de riesgo, particularmente en este contexto del avance de la variante Delta, es razonable usar una máscara doble o usar una de grado superior, como las KN-95 o un KF-94”, subrayó el máximo médico de la Ciudad.

La ciudad de Nueva York ha experimentado un rápido aumento en los casos de coronavirus: más de 1200 casos por día, aproximadamente seis veces la cantidad de junio. 70% de estos casos confirmados son de personas contagiadas con la variante Delta.

El mensaje para los no vacunados

Las autoridades de Salud de la Ciudad aseguran que su recomendación se basa en la última revisión científica que muestra que la variante Delta del COVID-19 que surgió en India, puede propagarse incluso más fácilmente de lo que se pensaba anteriormente.

El mensaje “ponte la máscara” en espacios cerrados en donde es muy difícil conocer el estatus de la inmunización del resto de las personas, se acentuó más para quienes todavía no han recibido la inoculación.

“¡Esto es vital! Las personas que aún no están completamente vacunadas deben usar siempre cubiertas faciales, siempre que estén fuera de su propia casa. Esto ofrece una capa importante de protección para quienes están inmunodeprimidos o tienen un mayor riesgo, incluso”, destacó Chokshi.

Entre tanto De Blasio, quien la semana pasada había aseverado que no había razones para cambiar las reglas sobre el uso de máscaras luego que se divulgara la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), comentó que tras la revisión de algunos datos, la Ciudad optó por retomar estas recomendaciones. Aunque sin el peso de los decretos ejecutivos, que definieron la crisis de salud pública, cuando surgió el virus en Nueva York.

“Antes de la nueva guía de los CDC, ya las personas no vacunadas tenían requisitos adicionales en términos de uso de máscaras. Ahora estamos diciendo que si va a un sitio y no conoce a las personas que están reunidas, si no está seguro de si están vacunados o no. O si sabe de alguien que no está vacunado. Es absolutamente crucial, usar una máscara, incluso si está inmunizado”, reiteró el Alcalde.

¡Si no estás vacunado no entras!

Las autoridades de la Ciudad describieron este paso como una medida “paliativa” a los riesgos que entraña le nueva variante del coronovirus, pero reiteraron que su frente de batalla principal contra la pandemia está del lado de seguir llevando la mayor cantidad de inyecciones a los neoyorquinos rezagados o que simplemente se oponen a las dosis.

El gobernador Andrew Cuomo, en su intervención ante los medios este lunes, tampoco dio el paso de emitir una orden nueva de uso de tapabocas para frenar el avance del COVID-19: “Una política de máscaras no será suficiente”.

Cuomo instó nuevamente a los neoyorquinos a vacunarse y exhortó al sector privado a que asumiera un papel más importante en el esfuerzo al limitar a sus clientes a la población vacunada. Los lugares de deportes y artes escénicas tienen, en muchos casos, entrada limitada para personas vacunadas o para aquellos que pueden mostrar pruebas de que una prueba reciente de COVID-19 resultó negativa.

“A los negocios privados les sugiero que permitan solo la admisión de clientes vacunados”, puntualizó el Gobernador

Habiendo sido despojado de sus “poderes pandémicos” y después de que la declaración de emergencia por la crisis de salud pública expirara a fines de junio, el mandatario estatal aclaró que ya no podía volver a emitir un decreto de uso de máscaras en todo el estado, sin que la Asamblea Estatal aprobara una ley para tal medida.

“Por ahora, solo insto a los condados a seguir las recomendaciones de la CDC. Pero eso sí, mi opinión con base a los hechos es que se debe progresar en la vacunación, utilizando todas las herramientas posibles”, destacó.

Líderes electos reclaman un decreto

La decisión del Alcalde de no considerar mandatorio y plantear solo como una “recomendación” usar máscaras en todos los espacios interiores, aún inoculado contra el COVID-19, generó una cadena de críticas.

El defensor del pueblo de la Gran Manzana Jumaane Williams exigió que se emita un decreto de uso de protección facial en todos los espacios cerrados públicos.

“Los mandatarios de la Ciudad y el Estado parecen no haber aprendido nada en los últimos 17 meses. El Gobernador, que reclama y ejerce el poder cuando quiere, niega y difiere ese poder ante decisiones difíciles. Pasó la carga a las localidades. Y el Alcalde peligrosamente no decreta el uso de protección facial en lugares cerrados públicos. Nuestros líderes se están moviendo lentamente, mientras que la variante Delta avanza de manera acelerada”, reaccionó Williams.

También el presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal Mark Levine, apuntó a favor de la “urgencia” de volver a usar máscaras de manera obligatoria en entornos de concurrencia pública de la ciudad.

“Aquí no hay ninguna evidencia de que un mandato de mascarilla reduzca la vacunación. No hemos tenido un mandato de mascarilla desde mayo en Nueva York. Y la vacunación se desplomó durante ese período”, argumentó el concejal de Manhattan.

¡O se vacunan o se vacunan!

En el trance de la escalada de la variante Delta y los altibajos que causa, cuando se suponía que ya la pandemia estaba controlada, las autoridades siguen anunciando medidas de motivación a los escépticos a la inyección, pero también anunciando políticas mandatorias que impactan, por ahora, a los trabajadores públicos.

Con vigencia inmediata, cada nueva persona contratada por la Ciudad de Nueva York antes de presentarse a trabajar, debe proporcionar una prueba de vacunación.

Sin medias tintas, cada nuevo empleado debe proporcionar prueba de vacunación, o no podrá comenzar su nuevo período de trabajo.

Una acción que las autoridades pretenden que se extienda también a corporaciones privadas.

“Como un mandato de vacuna pura para los nuevos empleados, tendremos actualizaciones continuas. Este es otro paso a la medida que intensificamos el esfuerzo de vacunación. Habrá más y más cosas que no se podrán hacer. Si estás inmunizado entonces, puedes participar plenamente en la vida de la ciudad”, refirió Bill de Blasio.

En este mismo sentido el gobernador Cuomo insistió que en su opinión deberá llegar el momento que en el caso específico de quienes atienden a cientos de personas en en recintos hospitalarios, por ejemplo, se les deberá exigir estar inmunizados.

“Yo entiendo que es controversial. Pero si los números de contagios no bajan se deberá crear alguna medida que vaya en esa dirección: o te vacunas o no puedes seguir atendiendo el público”, concluyó.

“Es un tema delicado”

La dominicana Francis Quesada, de 38 años, cajera de una cadena de supermercados en el centro de Manhattan aseguró que “escuchó que sus jefes” podrían obligar a todos los que atienden el público a inyectarse. La idea no fue bien recibida por todos.

“Me parece que la idea sobre la vacuna está dividida. Aquí la mayoría lo hizo. Pero yo no quiero hacerlo y eso se debe respetar”, dijo la isleña.

Así mismo, el trabajador de la construcción puertorriqueño Jesse Rosas indicó que en su caso accedió a los fármacos, porque está llegando el momento en que “para todo” te van a exigir la prueba de la inyección.

“Me parece que eso debe ser una opción personal. No es que hubiese querido ponérmela, pero entendí que no quedaban muchas opciones. Con el tiempo quien no esté vacunado tendrá muchos problemas para hacer su vida normal”, interpreta Jesse.

Vacunas vs avance del COVID-19: