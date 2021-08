El cubano Mijaín López se convirtió en el mejor luchador de la historia tras ganar su cuarta medalla de oro en Tokio 2020

Mijaín López escaló un peldaño más en el olimpo del deporte mundial al cual ya pertenecía. El luchador cubano sumó su cuarta presea dorada en Tokio 2020 en la lucha grecorromana, convirtiéndose en el mejor luchador de la historia.

En cuanto a la lucha, nunca nadie logró lo que el cubano logró esta madrugada en los Juegos Olímpicos. Cuatro medallas de oro de forma demoledora: Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y ahora Tokio 2020.

Y si incluimos a todas las disciplinas del deporte olímpico, es apenas el cuarto atleta en la historia en conseguirlo, uniéndose a Carl Lewis, Michael Phelps y Al Oerter Jr. Único en su generación.

Cuban wrestler Mijaín López won his fourth consecutive Olympic gold in the Men's Greco-Roman 130kg.

He joins Carl Lewis, Michael Phelps and Al Oerter Jr. as the only athletes to win four straight golds at a single Olympic event 🇨🇺 pic.twitter.com/gOXb03PCUQ

