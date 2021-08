Leyendas de Puerto Rico: Jasmine Camacho-Quinn ganó la primera medalla de oro olímpica boricua en atletismo y recibió la felicitación de Daddy Yankee

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tokio 2020 se ha convertido en unos Juegos Olímpicos muy especiales para Puerto Rico. Por primera vez en su historia, los boricuas presumirán de una medalla de oro olímpica en atletismo. Jasmine Camacho-Quinn venció en la final de los 100m vallas femenino y bañó de gloria a los caribeños.

Camacho-Quinn ganó con un tiempo de 12.37 segundos, superando a Kendra Harrison (Estados Unidos) y a Megan Tapper (Jamaica). Así fue como Puerto Rico entró en la historia del atletismo.

En las semifinales dio un aviso de lo que era capaz de hacer al romper el récord olímpico de la disciplina con una marca de 12.26 segundos.

Con ello dejó claro que era la mejor competidora del grupo para Tokio 2020. En la final no pudo mejorar el registro, pero ganó con relativdad comodidad.

1️⃣2️⃣.2️⃣6️⃣ Puerto Rico's Jasmine Camacho-Quinn posts an Olympic record in her semifinal heat of the women's 100m hurdles. (via @NBCOlympics)pic.twitter.com/kXgVbJITjA — SportsCenter (@SportsCenter) August 2, 2021

La atleta oriunda de Carolina del Sur y de madre puertorriqueña, recibió una felicitación muy especial por parte de una leyenda consolidada de Puerto Rico: Daddy Yankee.

“Felicidades por esa medalla de oro. Gracias por poner a nuestra isla por todo lo alto. ¡Digna representación!“, escribió el músico nacido en San Juan.

“Daddy Yankee me posteó. ¿Ustedes entienden cómo se siente? Es una leyenda“, escribió Camacho-Quinn con aparente emoción a través de Twitter.

Daddy Yankee posted me 🥺 Do yall understand how that feels? Like wtffffff a legend 😭😭 — Jasmine Camacho-Quinn (@JCamachoQuinn) August 2, 2021

Jasmine, con 24 años, entró en el olimpo del atletismo. Y lo celebró como amerita semejante hito. Aunque no habla español, su sentimiento por Puerto Rico compensa todo. Otra historia icónica en Tokio 2020. Otra historia de grandeza en el caribe.