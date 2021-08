Súperhumana en Tokio 2020: atleta se cayó a 400m del final, se levantó y ganó la carrera [Video]

Sifan Hassan es una súperhumana, o al menos tiene actitudes que nos hacen pensar que todo es posible. En Tokio 2020, durante la prueba preliminar de los 1500m femeninos, la neerlandesa pasó del infierno al cielo en cuestión de segundos: se cayó sobre el final de la carrera, pero remontó y terminó ganando la eliminatoria.

Restando una vuelta para el final del heat clasificatorio a la final, Hassan tropezó con una de sus rivales y se fue al suelo. De inmediato se levantó, pero estaba muy atrás del resto de competidoras, que además no habían perdido el ritmo.

No obstante, no se rindió. De forma extraordinaria no solo consiguió recuperar el ritmo, sino recortar la amplía diferencia y superar a sus rivales justo en las últimas zancadas.

Una muestra de dominio casi imposible. Casi.

Never give up!

Sifan Hassan of the Netherlands tripped with one lap to go in a preliminary heat of the women's 1500m but got back up to continue the race.

She ended up winning her heat to advance. #TokyoOlympics pic.twitter.com/gU536XvyHg

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) August 2, 2021