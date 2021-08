Acusan a ex concejal y sacerdote católico de abusar de un niño en Nueva York; fue el párroco de jueza suprema Sonia Sotomayor

Louis Gigante, sacerdote católico retirado y ex concejal de la ciudad de Nueva York, fue acusado de haber agredido sexualmente a un niño de 9 años en la década de 1970 durante un curso de estudio bíblico.

Gigante supuestamente obligó al niño a practicarle sexo oral en la iglesia St. Athanasius en El Bronx, según los documentos presentados en la corte de ese condado. El acusado fue el párroco de la actual jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, cuando era una adolescente.

También es conocido por promover desarrollos de viviendas sin fines de lucro en el vecindario Hunt’s Point en la década de 1980 y como el fundador de la influyente Organización Comunitaria del Sureste del Bronx (SEBCO). Además, es hermano de dos figuras legendarias de la familia criminal Genovese, el jefe Vincent “The Chin” Gigante (fallecido en 2005) y el “capo interino” Mario Gigante, quien hoy tiene 97 años.

“La Arquidiócesis sabía o debería haber sabido que el padre Gigante estaba abusando sexualmente de niños y/o tenía la propensión a hacerlo”, dice la denuncia, según The Bronx Times. “Los acusados -la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York y la Iglesia Católica Romana St. Athanasius- sabían o deberían haber sabido del abuso que niños pequeños estaban sufriendo a manos de su clero”.

La demanda se presentó bajo la Ley de Víctimas Infantiles de 2019 del estado NY, que les da a las supuestos ultrajados una ventana para presentar reclamos anteriores de abuso sexual, que habían ya prescrito o vencido. Gigante es uno de los 177 nombres revelados recientemente en una ola de demandas contra feligreses y funcionarios relacionados con la Arquidiócesis de Nueva York.

El bufete de abogados Curis Law, que representa al demandante anónimo, afirmó que espera que se extienda la fecha de vencimiento del 14 de agosto para presentar demandas en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles. “Felicitamos a todos los sobrevivientes de abuso sexual infantil que se presenten y busquen justicia”, se lee en el comunicado. “Es lamentable que la fecha límite (…) pronto llegará a su fin y esperamos que el estado de Nueva York implemente una nueva legislación para eliminar las restricciones de tiempo, ya que el trauma y el sufrimiento de estos sobrevivientes es eterno”.

“En 1973, el padre Gigante se postuló para el Concejo Municipal y obtuvo una victoria de 107 votos sobre William Del Toro. Pero a excepción de su sorprendente apoyo al proyecto de ley de derechos de los homosexuales, los cuatro años de Gigante en el Concejo no fueron distinguidos. Si bien el sacerdote nunca disfrutó del fin legislativo de la política, le encantaba el aspecto de la casa club: patrocinio, corretaje de acuerdos y formación de jueces. En una conferencia de la Universidad de Harvard, una vez reveló su objetivo: “Estoy en la política para convertirme en un jefe político, y quiero ser un jefe para obtener el poder”, citó Village Voice en un perfil suyo.

La ’Cosa Nostra’ funciona a través de entidades conocidas como “familias”, que en Nueva York son cinco: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Luchese. A pesar de ser entidades separadas, los miembros colaboran entre ellos en actividades criminales.

