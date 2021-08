Alarma post 9/11: un dron golpeó rascacielos en el complejo World Trade Center de Nueva York

Un dron golpeó un rascacielos en el complejo del World Trade Center y se alojó en la fachada del edificio ayer por la tarde, lo que llevó a que su operador fuese detenido por la policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ).

El artefacto se estrelló contra el 7 World Trade Center alrededor de las 5 p.m. y terminó encajado entre los paneles de las ventanas fuera del tercer piso del rascacielos de 52 plantas en el Bajo Manhattan, dijeron las fuentes. No se reportaron heridos como resultado del impacto.

Varios trabajadores intentaron retirarlo poco después. El operador del dron fue identificado como Adam Ismail, visitante de Texas, informó Daily News. Aparentemente quería grabar imágenes llamativas de NYC, pero “Desencadenó una respuesta masiva de las fuerzas del orden público y de la ciudad”. Terminó con una multa “y una lección inolvidable”.

La torre 7 World Trade Center se completó en 2006, después de que su predecesora sufriera daños irreparables en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, acotó New York Post.

A Texas tourist accidentally crashed a drone into 7 World Trade Center.

It set off a massive city and federal law enforcement response that ended with a ticket and an unforgettable lesson for the traveler.https://t.co/suscrBCBFY

— New York Daily News (@NYDailyNews) August 3, 2021