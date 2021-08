Ana Patricia Gámez: “Francisca Lachapel sólo fue el hornito de Gennaro”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un mes después de dejar la televisión, Ana Patricia Gámez hace balance y aunque está sorprendida porque sigue faltándole tiempo, sí reconoce que lo está disfrutando y que puede pasar mucho más tiempo con sus hijos, dedicarse a sus negocios y su podcast “Sin Filtro”, a punto de estrenar nuevos episodios.

“Yo sí pensaba que no, cuando ya no tenga que salir de mi casa en las tardes y llegar por la noche voy a tener mucho más tiempo, no; sigo con corriendo, sigo llegando tarde a la cita, pero lo he disfrutado muchísimo, he estado viajando bastante, de vacaciones, de trabajo“, dice Ana Patricia, hasta que su hija Giulietta se acerca a ella, y Ana le pregunta: “¿Cómo la pasamos en las vacaciones?”.

“Bien”, responde Giulietta, quien había estado fuera de cámara maquillándose y peinándose. “Enséñale qué te hiciste en el cabello”, dice Ana, mientras que Giullieta muestra unas trenzas decoradas con piedras en su pelo.

“¡Está toda pintada! Le encanta maquillarse, ve videos de maquillaje, ella se graba con iPad como si estuviera haciendo videos, quiere que le haga su canal de Youtube”.

¿Y la vas a dejar?

Es un tema que mi esposo y yo hemos hablado, y a veces decimos ‘¡ay, sí!’, y después ‘¡no, mejor no!’.

Giulietta vuelva a unirse a la conversación y Ana le pregunta:

¿De qué vas hacer videos?

No sé…

A pesar de que está vergonzosa y no contesta nada, la pequeña sonríe ante la idea.

Cambiando de tema, ¿has ido a ver a Gennaro (el hijo de Francisca Lachapel)?

“Ay ¡qué hermosoo!!, pero, de verdad, Fran como la mayoría de las mamás fue el hornito solamente, ¡salió al papá!, ¡jajaja! Iré a verlo, pero más adelante, porque yo sé que el tema de una mamá que acaba de dar a luz, las visitas. Francisca, cuando tuve mis niños, no vino hasta los dos meses a conocerlos, por lo mismo hay que dar el espacio hasta que una ya suelte el cuerpo, aunque ya siendo mamá nunca lo haces”.

Mientras tanto invita a escuchar “Sin Filtro”, completamente gratis, todos los miércoles: “Pronto vamos a venir con un segundo capítulo que es algo en lo que hemos estado trabajando, porque le ha ido increíble y ese segundo capítulo yo lo quiero enfocar en temas de emprendimiento, de cómo las semanas desde su casa pueden generar dinero”.

