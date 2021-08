Carolina Sandoval y su familia se someten a la prueba del COVID-19: fans de “La Venenosa” rezan por ella

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval respetó todos los consejos de seguridad y distanciamiento social durante la pandemia. Por eso ahora que las regulaciones han ido amoldándose a la nueva “normalidad”, la famosa conductora y periodista de entretenimiento ha seguido también todas las indicaciones correspondientes para cuidar tanto su salud, como la de toda su familia. Esto ha supuesto viajar y disfrutar de vacaciones, siempre haciendo caso del uso de la mascarilla y realizándose pruebas de COVID-19.

Después del reciente camping del que disfrutó junto a su esposo, hijas, mamá y amigos la conductora vuelve a casa no sin antes realizarse los exámenes correspondientes. Aquí su testimonio:

“Bueno mi gente y aunque no lo crean lo primero prácticamente que hice al llegar de mi “camping” fue ir directo a hacer lo que hago siempre “#covidtest. Y es que desde que empezó la pandemia nuestra dinámica familiar la modificamos y para nuestra tranquilidad y la de las personas más cercanas siempre nos aseguramos de estar sanos para nosotros y los que nos rodean“, explicó la venezolana.

“De hecho antes de vacunarnos cada dos semanas de acuerdo a nuestras actividades nos hacíamos el examen del PCR cada dos semanas y luego de vacunarnos antes y después de cada viaje también. Es más, a pesar de que a uno le dicen “exagerada” y en mi caso lo han hecho incluso más que con cualquier mortal, no me importa porque la tranquilidad de saber que no llevo sobre mi consciencia ningún acto que repercuta de manera negativa en alguien no tiene precio”.

Para la ex panelista de Suelta La Sopa es importante saber que sus amores están sanos y así como ellos, también las personas que los rodean. Porque esto es conciencia social.

“La Venenosa” agregó: “Y les digo más con esta nueva ola de contagios que denominan los expertos en la materia #Covid “La Nueva Ola de los No Vacunados” les invito a reconsiderar e informarse más sobre todo lo que sucede. Cómo dice una gran amiga mía a quien admiro la #BlumBlum @anabelleblum 👉🏻respeto a quien no se quiera vacunar, pero no anden por la calle sin mascarilla esparciendo el virus porque sino esto no tendrá fin. Acá desde el inicio ha existido gente en contra y a favor de todo, pero basta ya que nuestra diferencia de pensamiento nos lleve a la violencia verbal y/o física y yendo más allá a qué otros mueran por actos carentes de empatía”.

Ante las palabras de la conductora de “El Trasnocho con Caro” sus fans se han unido en oración, esperando que los resultados de todos saliesen negativos. Estos han sido los mensajes que le han hecho llegar a la venezolana:

“En el nombre de Dios todas estarán bien 🙌que el Señor les bendiga, saludes desde Honduras”.

“Vacunarae es un acto de amor, de responsabilidad, de empatia por el otro. Es Salud Pública para todos”.

“Eso es responsabilidad…cuidarse es cuidar!!! Genial Caro y flia”

“Las admiro 👏👏por Sus cuidados y responsabilidad que tienen para ustedes y Los demas 👏👏a la prueba está q Han disfrutado tranquilos y sanos🙏🙏 si todos pensaramos asi”

“Predicar con el ejemplo. Me encanta”

Carolina también compartió los resultados de los exámenes con su público y estos fueron negativos. “Ya recibimos todos los #resultados de @walgreens y gracias a Dios todos salimos negativos”, aseveró.

